欧洲就乌加入北约犹豫 泽连斯基：助长俄威风

乌克兰总统泽连斯基呼吁北约在乌克兰成为成员国的问题上，态度须更加坚定，并强调欧洲国家对此展现出的任何踌躇，都可能助长俄罗斯攻击更多国家的胆量。

法新社报道，泽连斯基星期四（6月1日）在摩尔多瓦参加欧洲政治共同体峰会时说，欧洲在乌克兰加入北约一事上表现出的任何犹豫，都将成为“俄罗斯试图攻占的战壕”，并削弱西方的力量。

乌克兰和本次峰会的东道国摩尔多瓦都希望加入欧盟，不过，鉴于仍在持续的俄乌战争，一些欧洲国家对二者加入持犹豫态度。

泽连斯基指出，如果乌克兰和摩尔多瓦没有明确的入盟途径，白罗斯和格鲁吉亚脆弱的亲西方政治力量将面临风险，也将对欧洲盟友之间的团结、应对时代挑战的能力和安全举措带来质疑，从而滋生更多的不安全感。

泽连斯基说：“我想在夏天的维尔纽斯北约峰会上强调，北约需要明确邀请乌克兰加入，并且需要在加入北约的过程中提供安全保障。”

他还说，最近有中国记者问他为何选择北约，他回应称“答案非常简单，没有安全保障时，就只有战争保障。”

他强调，当前亟需的是正义和平，“这就是为什么每个与俄罗斯接壤的国家，若不希望被俄拆散，就应该成为欧盟和北约的正式成员。”

匈牙利外交部长西雅尔多（Peter Szijjarto）当天在脸书发文称，匈牙利明确反对北约接纳一个处于战争状态的国家提上日程，也不应该就乌克兰加入北约的时间表进行讨论。