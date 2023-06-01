重开自贸谈判？马国：欧盟须公平对待棕油

马来西亚表明，如果欧盟能公平对待马国的棕油产品，马国愿意重新考虑重启与欧盟的自由贸易谈判。当局指马国与欧盟的自贸谈判停摆，与欧盟歧视棕油产品的法规无关。

马国副首相法迪拉星期四（6月1日）在伦敦告诉马国媒体，有报道指马国与欧盟的自贸谈判是由于欧盟2022年12月出台的“无毁林产品条规”而喊停，这其实与事实不符。

法迪拉也是马国种植及原产业部长。他说，马国与欧盟是在2010年开始自贸谈判，但经过七轮谈判后，从2012年搁置至今。换言之，双方没有继续自贸谈判，与欧盟的“无毁林产品条规”无关。

法迪拉指出，关于与欧盟的自贸谈判，“马国和印尼没说搁置。就马国而言，我想说的是，我将要求内阁会议重新考虑此事。”

他说：“如果他们希望我们成为合作伙伴，我们期望的是公平对待。伙伴关系关乎公平。你不能指望我们成为合作伙伴，但却对我们施加限制和条件。如果他们希望我们重新考虑自贸谈判，就应以合作伙伴的态度对待我们。”

法迪拉目前正与印度尼西亚经济事务统筹部艾尔朗加率领两国的联合特派团访问欧洲各国，争取欧盟公平对待棕油生产国。

马国与印尼是全球最大的两个棕油出口国，产量约占全球棕油出口量的85%。欧盟则是世界第三大棕油进口国，仅次于中国与印度。