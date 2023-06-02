韩国宣布单边制裁朝鲜黑客组织Kimsuky

韩国外交部星期五（6月2日）宣布，将窃取韩国尖端技术并参与朝鲜卫星研发的朝鲜侦察总局下属黑客间谍组织Kimsuky，列入对朝单边制裁名单。

韩联社报道，这是韩国第八次对朝鲜实施单边制裁行动，也是第四次对网络领域进行单边制裁。

这是韩国政府对朝鲜发射军事侦察卫星采取的首个制裁措施。

据悉，Kimsuky长期以来不断攻击韩国公共机构、虚拟货币账户、外交和安全领域网站，窃取武器、人造卫星、宇宙等尖端技术和信息，主要有2014年攻击韩国水电与核电公司网站、2021年入侵首尔大学医院网站窃取个人信息等。

联合国安理会下属对朝制裁委员会今年4月公开的专家组报告显示，朝鲜侦察总局第三局（技术侦察局）下属团体Kimsuky，以军事、能源和基础设施领域为攻击目标，窃取相关领域企业的机密情报。

报告称，这个组织将名为“苹果种子”的恶意软件，伪装成购买订单或购买申请，发给军事基地维修企业和核电站相关公司等，窃取受害者账户信息及其电脑文件。

另外，韩国外交部说，为提高对黑客的警惕性，政府将自主识别到的Kimsuky虚拟币钱包地址也作为识别信息，一并列入制裁名单。

韩国外交部还与韩国国家情报院、韩国警察厅携手美国联邦调查局（FBI）、国务院、国家安全局（NSA）发布韩美政府联合安全建议书，建议各方关注Kimsuky的可疑活动并加强防范。建议书详细记载Kimsuky利用钓鱼软件窃取个人信息等的具体活动手法、危险指标和防范措施等。

韩国总统尹锡悦于2022年10月重启对朝鲜制裁，这是韩国政府时隔约五年重启对朝鲜制裁。去年10月起至今，韩国政府共将45家实体和43名个人列入对朝单边制裁名单。