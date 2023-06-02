美参议院以逾六成票数 通过暂停债务上限法案

美国参议院取得足够票数，通过暂停美国联邦债务上限法案，避免了美国首次债务违约。

《纽约时报》报道，美国参议院星期四（6月1日）晚上（新加坡时间星期五上午），对暂停美国31.4万亿美元（约42.3万亿新元）联邦债务上限法案进行表决，以63票赞成、36票反对的表决结果予以通过。

美国总统拜登说，这项跨党派的协议对美国的经济是一大胜利。拜登说：“我期待尽快将法案签署为法律，并在星期五向美国人民发表讲话。”

拜登也向参议院多数党领袖舒默和少数党领袖麦康奈尔迅速通过法案表示感谢。

在参议院100个议席中，暂停债务上限法案必须取得60张支持票才能通过。众议院已在星期三通过了法案，现在只须拜登签署生效。

美国白宫说，拜登将在美东时间星期五晚上7时（新加坡时间星期六早上7时）向全国讲话。

美国财政部长耶伦日前警告，财政部预计，如果不能尽快提高或暂停债务上限，财政部到6月5日就会耗尽资金，引发灾难性的债务违约。

根据拜登和麦卡锡达成的协议，美国将暂停31.4万亿美元的债务上限至2025年1月1日，同时限制2024年和2025年的预算支出，但缩减幅度没有共和党要求的那么大。政府也将收回未使用的冠病疫情补助资金、加快一些能源项目的审批程序，以及提高对部分申领食品补助者的工作要求。2024财年非国防预算支出基本不变，2025财年增加1%。