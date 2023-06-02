香会登场 韩美日有望讨论构建朝鲜导弹预警交换机制

第20届香格里拉对话星期五（6月2日）在新加坡登场。韩国国防部长官李钟燮将于香会期间接连与美国、中国、日本等国防长举行会谈，其中的“重头戏”是韩美日防长会议。

韩联社报道，韩美日防长有望具体讨论构建朝鲜导弹预警信息（warning data）的交换机制。三国领导人上月在日本广岛举行的七国集团（G7）峰会场边举行三边会谈，决定提升安全合作水平，而构建共享朝鲜导弹情报的体系被视为跟进措施的第一步。

韩日防长还将举行时隔约四年的双边会谈，韩国国防部官员说，韩日防长会谈将讨论共建面向未来的韩日关系所需的多种双边安全事务。

但韩舰日机矛盾，实际上是两国扩大国防交流的最大障碍。舰机矛盾始于2018年12月20日，日方披露韩方用火控雷达照射日本海上自卫队P1巡逻机，韩方则指日机低飞抵近韩国海军“广开土大王”号驱逐舰。韩方称，日机作出咄咄逼人的动作，但韩舰没有予以雷达瞄准。双方的立场至今未见松动。

对于韩中防长会谈，考虑到近来韩中关系僵持，认为此次会谈难以取得具体成果的意见占多数。预计韩方将呼吁中方为促使朝鲜停止核导挑衅而发挥建设性作用，但中方是否响应不得而知。中国外交部前不久表态称，当前中韩关系面临困难和挑战，责任不在中方。

韩美两国没有安排“香会”期间的防长会谈，但不能排除两国防长临时会晤的可能性。李钟燮还将同加拿大、荷兰、德国、欧盟等国防长举行会谈，就朝鲜半岛及地区局势和双边国防合作事务交换意见。