访华之后 马斯克再次成为首富

也许电动车巨头特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）得感谢做了访华的决定，因为他此行就让特斯拉股价再次突破200美元大关，让他又再度成为全球首富。

马斯克是凭借特斯拉股票这几天出色表现，财富终于超越了奢侈品牌集团LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton首席执行官阿尔诺（Bernard Arnault）的，毕竟特斯拉股票是马斯克财富的主要来源。

根据《巴伦周刊》的计算，马斯克的身家约2160亿美元。这包括了他持有的特斯拉股票、特斯拉期权以及他在SpaceX、The Boring Company和Neuralink 的股份。社交平台推特（Twitter）也是马斯克资产的显著一部分，不过根据曾经帮助马斯克以440亿美元买下推特的富达投资（Fidelity Investments），今天的推特价值仅剩下马斯克买价的三分之一。

今天的推特价值仅剩下马斯克买价的三分之一。（路透社）

以2160亿美元的身家计算，马斯克击败了阿尔诺。根据福布斯的即时数字，阿尔诺和他的家人身家总值2120亿美元。

马斯克是以特斯拉股票强劲、LVMH股票相对疲软，缩小两人财富的距离。特斯拉股价在过去一个月上涨了29.45％，不过单单是在过去五个交易日里，也就是马斯克访华期间，特斯拉股价就上涨了11.22％。

与此同时，一般投资者则担心全球经济放缓会对奢侈品的需求起着负面影响，导致LVMH股价在过去一个月下跌了约8％。

排在全球富豪榜第三位的是亚马逊（Amazon.com）的创始人贝索斯（Jeff Bezos）。第四、第五和第六分别是甲骨文（Oracle）联合创始人拉里埃里森（Larry Ellison）、微软（Microsoft）联合创始人盖茨（Bill Gates）和股神巴菲特（Warren Buffett）。单是这六人的财富就达9330亿美元的惊人数字。

市场消息盛传，阿尔诺计划在本月访华。（路透社）

不论是首富还是坐亚望冠，马斯克和阿尔诺两个人肯定都非常有钱。虽然不知道这些富豪是否在意这个排名，但是市场消息已经盛传，阿尔诺也计划在本月访华。阿尔诺此次访华行程适逢中国上月经济复苏降温，市场对奢侈品需求可能疲弱之时。也许他这一行，又能让这阵子下挫的全球奢侈品股票再次燃起反弹的希望。