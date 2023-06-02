苏纳克正尝试悄悄修复与北京的关系

有消息指，英国首相苏纳克正尝试悄悄修复英国和中国的关系。

彭博社报道，苏纳克数周前派了一名贸易部长到香港访问。

英国驻港总领事戴伟绅（Brian Davidson）5月初接受《南华早报》访问时说，英国希望与香港重启关系，透过慎重、不公开的渠道作讨论，而非作传声筒外交（megaphone diplomacy），并透露双方高层官员将互访。

英国外交部长克莱弗利（James Cleverly）预计将在几个月内到中国访问。

不过，苏纳克并没有如法国、德国和西班牙领导人那样，亲自飞到北京与中国国家主席习近平会面。

知情者说，苏纳克不太可能在英国下届大选前访问北京，以免让人觉得他试图通过高层访问来讨好中国。

这反映了苏纳克面临的两难局面，在他试图带领英国拓展脱欧后的外交空间之时，疏远华盛顿或北京对伦敦来说都是无法承受的后果。

苏纳克还必须应对国内，尤其是他所属的保守党越来越不信任中国的态度。

知情人士说，苏纳克不想让人觉得他现在正在通过高层访问来犒赏中国，至于苏纳克的举措能否让中国感到满意目前尚不清楚。

另一知情人士透露，北京更希望英国派一名高级经济或贸易官员和一个商业代表团访问中国，而不是派外长到中国。

英国外交、联邦和发展事务部办公室和苏纳克办公室的发言人，均拒绝对彭博社的报道置评。