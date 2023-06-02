指控小报窃听电话 哈里将成为百余年来首位上庭作证王室成员

为了指控镜报报业集团（Mirror Group Newspapers，简称MGN）非法窃听电话，英国哈里王子将在下周与其他知名人士共同出席作证，这一举措使他成为130年来首位出庭作证的英国高级王室成员。

路透社星期五（6月2日）报道，被窃听的对象包括演员、体育明星、名人以及与高知名人士有关系的人，人数多达100多人。控方指出，MGN旗下的记者、MGN委托的私人侦探对上述个体进行了“工业规模”的电话窃听，还通过诈骗手段获取他们的私人信息，并通过其他非法行为挖掘更多的信息。

控方律师谢伯恩（David Sherborne）说，MGN的高级编辑和管理人员都知道，并也批准了这些窃听行为。

MGN则否认这些指控，不承认高层人士事先知晓并允许这些不法行为，辩称部分诉讼提出的时间有点“太晚了”。

不过，MGN在审判开始前的法庭文件中对哈里表示了歉意，承认旗下的《星期天人民报》（Sunday People）曾非法搜集哈里的信息，指他有权针对此事获得赔偿，但拒绝了哈里其他相关的指控。

分析认为，哈里作为王位的第五顺位继承人，他的出庭将使这起窃听案备受关注。

哈里说，为保护或提高自身声誉，他的家人和他们的助手都是泄露负面消息的同谋。白金汉宫则未对这一说法置评。

今年3月，哈里曾和歌手艾尔顿强（Elton John）等数名英国高知名度人士，指控联合报业公司（Associated Newspapers）旗下媒体非法窃取信息等行为，在伦敦高等法院出席听证会。