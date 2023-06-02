拜登出席空军毕业典礼又摔倒

美国总统拜登星期四（6月1日）出席在科罗拉多州举行的美国空军学院毕业典礼，不慎在讲台上跌倒。对此，美国前总统特朗普说，希望拜登没事，还说“应该小心一点”。

路透社报道，拜登在讲台上把最后一张毕业证书颁给一名毕业生后，突然向前扑倒在地，被三名身边的人员扶起。

拜登迅速站起来后自行走回座位。拜登被扶起时指了指身后一个固定提词器的黑色小沙包。回到白宫后，拜登对记者开玩笑说：“沙包害我。”

白宫联络室主任拉博尔特随后发推文说，拜登被沙包绊倒，称拜登没事。

特朗普在爱荷华州出席一场活动时，被记者问及拜登跌倒的事，特朗普说：“他真的跌倒吗？希望他没有受伤。”

特朗普接着又说：“应该小心一点，就算是走下坡路也应该小心翼翼的。”

2020年6月，当时还是总统的特朗普，在西点军校走下一个斜坡时走得非常慢，一些观察人士因此质疑他的敏捷度。 特朗普过后在推特上说：“我不希望跌倒，免得让那些假新闻大做文章。”

5月19日，拜登到日本广岛出席七国集团（G7）峰会，在严岛神社下台阶时险些摔倒。去年6月18日，拜登在特拉华州住家附近骑自行车时也跌倒，他随后立即站起身，并说“我没事”。

此外，拜登还多次在登上总统专机空军一号时摔倒或差点摔倒。

现年80岁的拜登4月25日宣布竞选连任美国总统。现年76岁的特朗普于去年11月宣布竞逐总统。