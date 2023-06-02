周五美市盘前升高 重点谈Lululemon超标的业绩

星期五（6月2日）重点：



参议院隔夜批准了提高债务上限的协议，带动美国华尔街股市主要股指期货星期五（6月2日）攀升。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升21.00点或0.50％，报4242.00点；纳斯达克100指数期货起58.90点或0.41％，报14500.40点；道琼斯指数期货则起172.60点，报33234.20点。

美国主要股指隔夜（星期四）收高。数据显示美国薪资增幅放缓，缓和了通胀的压力，让投资者觉得美联储两个星期内有望暂停加息。

标准与普尔500指数隔夜上升41.19点，闭市报4221.02点。重量级的道琼斯指数也起153.30点，闭市报33061.57点。以科技股为主的纳斯达克100指数更是显著升高1.31％或187.42点，以14441.51点收市。

美国股市隔夜的交易继续活跃，交易所的总成交量是111亿4000万股，比过去20天的105亿8000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

据上海证券报星期五报道，英伟达（Nvidia）首席执行官黄仁勋可能会在下星期二（6日）访问上海。英伟达股价在星期五晚上盘前起5.80美元，截稿时报403.50美元。

英伟达首席执行官黄仁勋可能会在6月6日访问上海。（法新社）

尽管第一季度业绩表现强劲，戴尔公司（Dell Technologies）高管们对公司接下来业绩表现做出了非常保守的预测，导致戴尔股票在星期五晚上盘前下跌了超过3％，截稿时报44.05美元。

流媒体巨头网飞（Netflix Inc）的股东隔夜在一项股东投票中，拒绝了公司提出的高管丰厚薪酬方案。尽管如此，这个由网飞董事会一致推荐的薪酬方案，还是可以在下次董事开会时通过的。网飞股价在星期五晚上盘前上升1.87美元，截稿时报405.00美元。

星期五下文我们来看看运动服饰连锁集团Lululemon隔夜发布的超标业绩。星期五晚上盘前该股起48.65美元或14.82％，截稿时报377.00美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies、英伟达（Nvidia）、Carnival Corp和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

库存一直是Lululemon面对的一个问题。不过集团高管们坚称现有库存与销售增长速度一致，并表示他们对现有状况“感到满意”。（路透社）

Lululemon Athletica（纳斯达克证券交易所代码：LULU）

运动服饰连锁集团Lululemon隔夜不仅公布了超标的业绩，而且也因为中国业务和集团货运成本显著改善，决定上调对全年业绩的预测，带动Lululemon股价在隔夜盘后飙升超过12％。

根据Lululemon截止于今年4月底的第一季度业绩报告，集团的营业增长24％至20亿美元，每股盈利则是2.28美元。而Refinitiv所搜集到的分析师平均预测是营业额19亿3000万美元，每股盈利1.98美元。以这两个上下线指标来看，Lululemon是双双超标的。

业绩报告也显示，集团单单是在中国市场取得的营业额就比去年同期增长了79％。Lululemon在中国总共有71家零售店。

除了业绩超标之外，Lululemon高管们在隔夜还上调了对2023财年的全年业绩预测。他们预计全年净营业额将会是在94亿4000万美元至95亿1000万美元之间，每股盈利则会在11.74美元至11.94美元的区域。

在这之前，高管们曾预测全年净营业额会介于93亿美元至94亿1000万美元，华尔街分析师也普遍预计Lululemon的营业额会是93亿7000万美元。

首席财务官弗兰克（Meghan Frank）就说：“我们产品在全球市场获得良好反应，支持第一季度的业绩表现强劲。再加上我们在中国的销售步伐明显加快，整体的空运费用也下降，使我们的业绩比预期中来得好。我们对第二季度和全年业绩的势头感到满意，这也反映在我们调整后的业绩数字上。”

不过库存一直是Lululemon所面对的一个问题。它的存库在第一季度末增长24％至15亿8000万美元，而且高管们还预计下一季度将增长20％。不过他们坚称集团库存与销售增长速度一致，并表示他们对现有状况“感到满意”。但是他们也承认Lululemon在这方面“仍有工作要做”。

在Tipranks的24名分析师当中，有18名给予Lululemon股“买进”的评级，三名给予“持守”的评级，三名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是401.05美元。