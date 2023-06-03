美国财政部高官与中国新大使会面

美国财政部一高级官员与中国新任驻美国大使会面，这是两国关系恶化后恢复高层接触的试探性举措之一。

综合彭博社和路透社报道，美国财政部星期五（6月2日）发表声明说，美国财政部负责国际事务的副部长尚博格（Jay Shambaugh）当天会见了中国新驻美大使谢峰，两人就美中两国保持开放沟通渠道，进行了“坦率和有建设性”的讨论。

美国财政部说，尚博格向谢峰“提出了美国担忧的议题”，但他同时也“强调两个最大经济体就全球宏观经济与金融问题密切沟通，共同应对全球挑战的重要性。”

尽管美中在经济问题上的接触最近有所增加，但在安全相关领域的紧张局势依然存在，中国国防部长李尚福拒绝在新加坡举行的香格里拉对话场边与美国国防部长奥斯汀会面。

不过李尚福和奥斯汀在星期五晚上的香会欢迎晚宴上同桌，视频显示奥斯汀与李尚福握手，李尚福通过翻译对奥斯汀说：“很高兴认识你，奥斯汀部长。”

拜登政府已将关键供应链从中国转移，并阻止中国取得美国认为可能威胁国家安全的技术。与此同时，美国财政部长耶伦敦促北京与华盛顿合作应对气候变化和发展中国家的债务减免问题。

耶伦曾表示希望她能在今年内到中国访问，与中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰见面。据《纽约时报》报道，掌管中国经济和金融系统的何立峰为中国国家主席习近平的亲信。