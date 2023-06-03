布林肯下周访问沙特 寻求推进美沙关系

美国国务卿布林肯下周将访问沙特阿拉伯。

路透社报道，美国国务院星期五（6月2日）说，布林肯此行将与沙特官员讨论安全和经济问题。在布林肯之前，白宫国家安全顾问沙利文刚在上个月访问沙特。

过去几年，两国因分歧和不信任加深导致双方关系冷淡。美国在不到一个月时间对沙特进行两次高层访问，显示华盛顿正在寻求修复与这个世界最大石油输出国的关系。

白宫国家安全委员会发言人柯比星期五说，布林肯此行将专注于推进美国和沙特的关系。

柯比称沙特为“重要的战略伙伴关系”，他说：“我们把目光放在未来。这并不意味着我们永远赞同沙特的立场，也不表示他们同意我们所做的一切。双方当然会有意见分歧的时候。”

2018年沙特专栏评论员卡舒吉遇害事件导致美国和沙特关系恶化。去年2月俄乌战争爆发，能源价格飙升。美国总统拜登为缓解油供压力，于同年7月到沙特访问。以沙特为首的石油输出国组织和其他产油国组成的油盟+（OPEC+），随后却宣布削减产油量，美沙关系进一步趋冷。

根据国务院声明，布林肯于6月6日至8日出访，7日将出席美国-海湾阿拉伯国家合作委员会的中东安全和一体化部长级会议。8日，布林肯将与沙特外交部长费萨尔共同主持会议，讨论打击伊斯兰国激进组织的问题。