原油供应过剩 油盟+考虑减产

随着油价跌至每桶70美元（约95新元），石油输出国组织及盟友组成的油盟+将讨论是否进一步减产。消息人士透露，油盟+可能考虑每日减产高达100万桶。

油盟+（OPEC+）生产全球约40%的原油，其政策决定因此可能对油价产生重大影响。

三名消息人士星期五（6月2日）告诉路透社，油盟部长将先于星期六（3日）开会，再于星期天（4日）与盟友讨论减产问题。

油盟+目前已每日减产200万桶，并于今年4月宣布自愿性额外减产160万桶。如果再减产100万桶的建议获通过，油盟+的减产总量将达每日约460万桶，占全球需求的4.5%。

油盟+今年4月意外宣布自愿性减产，曾推高油价至每桶87美元。但由于全球经济增长和需求疲软，油价涨势很快消退。

俄罗斯副总理诺瓦克日前接受媒体访问时指出，不认为油盟+星期天会再宣布减产。不过沙特阿拉伯能源部长萨勒曼上星期警告做空油价的投资人“要小心”，被认为是额外减产的预警。

市场分析师认为，原油供应如今过剩。华盛顿能源市场和政策咨询公司Rapidan能源集团预测，油盟+进一步减产的可能性为40%。他们说：“产油国部长们似乎下定决心不要重蹈覆辙。2008年时，因为全球经济和金融稳定瞬间崩塌，导致油价在六个月内从每桶140美元直线滑落到35美元。”