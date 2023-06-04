美对朝代表：将坚决应对朝对韩核攻击

美国国务院对朝政策特别代表金成说，让朝鲜认清必将为加剧局势紧张的行为付出代价这一现实至关重要。美方将以压倒性的优势迅速、坚决应对朝鲜对韩国发起的任何一次核攻击。

韩联社报道，金成星期六（6月3日）接受书面采访时指出，朝方将部分射弹等军事活动定性为“为使用战术核武实施的试射”，且表态所用言辞及具威胁性，也极其不负责任。可见，当前形势十分严峻。

金成说，美方将继续与韩日等盟友及伙伴就与朝接触、遏制朝方挑衅、协调国际社会应对朝鲜违反联合国安理会决议等问题进行紧密沟通。

他也指出，面对朝方非法增强核导能力、加剧局势的危险言论等情况，有关各方需要谨慎采取加强延伸威慑力的措施，韩媒领导人4月共同发表的《华盛顿宣言》就包含相关措施。实现朝鲜半岛无核化是韩美两国的共同目标。美国将继续向朝鲜半岛出动战略轰炸机、双重能力战机、相关核武器，以及能够有效遏制地区核冲突的核战力。

谈及联合国安理会因中俄反对无法采取措施应对朝鲜挑衅，金成说，朝鲜的确在联合国安理会未能团结一致的情况下加大了弹道导弹发射力度，令人遗憾。他呼吁中国为敦促朝鲜避免进一步挑衅，重返对话轨道，发挥积极和建设性作用。

至于重启与朝鲜的无核化谈判问题，金成指出，面对朝鲜弹道导弹发射频度、强度史无前例的情况，我们仍然尝试外交解决方法。我们已通过第三方、直接、口头、书面等多种形式向朝鲜传递了这样的信息，其中包括人道主义合作和冠病疫情的具体方案。但朝鲜至今没有答复，也没有表现出对重启谈判的兴趣。