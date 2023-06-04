研究：高脂高糖饮食降低睡眠质量

瑞典研究团队的一项新研究发现，高脂高糖饮食会改变深度睡眠时的脑电波，可能导致睡眠质量下降。

新华社星期天（6月4日）报道，瑞典乌普萨拉大学（Uppsala universitet）的科研人员近日在美国《肥胖》杂志上发表的研究论文称，高脂高糖饮食会导致深度睡眠阶段的德尔塔波比例下降、强度降低，从而导致睡眠质量下降。

深度睡眠对于修复机体、整合记忆非常重要。人类在清醒时的脑电波以频率较高的贝塔波为主，进入睡眠状态后，低频的德尔塔波逐渐增加，所占比例在深度睡眠阶段达到最高，相关参数与睡眠的恢复作用密切相关。

乌普萨拉大学的研究团队招募了一批身体健康的年轻男性参与测试，志愿者随机分为两组，分别实行高脂高糖饮食和低脂低糖饮食方案，一星期后戴着脑电波检测设备在实验室内睡眠一整晚。

两种饮食的热量相同，但营养结构不同。间隔约两个月后，两组志愿者交换饮食方案，重复一轮测试。

数据显示，一星期的高脂高糖饮食对睡眠时长、阶段等没有明显影响，但会改变深度睡眠阶段的脑电波特征。在14名有完整脑电波记录的志愿者中，11人发生了变化。

研究人员指出，脂肪和糖可能激活一些与清醒程度相关的分子通道，具体机制还有待研究。该现象是否适用于其他年龄和性别的人群、长期不健康饮食的影响与短期效果有何不同，也需要进一步验证。