小飞机侵犯华盛顿领空 被战斗机追赶后坠毁

美国星期天（6月4日）紧急出动F-16喷气式战斗机高速追赶一架侵犯华盛顿特区领空的轻型飞机，轻型飞机过后坠毁。机上人员无一生还。

路透社报道，美国联邦航空管理局（FAA）说，一架可搭载七至12名乘客的Cessna Citation型飞机被战斗机追赶后坠毁在弗吉尼亚州西南部山区。一名美国官员说，这架飞机坠毁并不是战斗机所造成的。

美国有线电视新闻网（CNN）引述消息称，飞机上有四人。

根据航班追踪网站Flight Aware信息，这架飞机的注册者为佛罗里达州布里瓦德县城市墨尔本的昂科拉公司（Encore Motors）。

昂科拉老板伦佩尔告诉《华盛顿邮报》，他的女儿、孙女和保姆在飞机上。

这起事件发生在当天下午3时30分（新加坡时间星期一凌晨3时30分）。根据FAA声明，这架飞机从田纳西州伊丽莎白顿市起飞，原定飞往纽约长岛。FAA和国家运输安全委员会将联合调查这起事件。

根据航班追踪网站Flight Aware信息，这架飞机似飞抵纽约后掉转头，进行了接近180度的转弯，最后飞到弗吉尼亚。

另据熟悉这起事件的一名消息人士说，飞机闯入华盛顿特区领空时，相信是处于自动驾驶状态。当局试图与飞行员通话，但没有得到任何回应。

华盛顿特区和郊区的居民通报听到了震耳欲聋的声响，窗户和墙壁都震动，民众纷纷在社交媒体上询问发生了什么事。

美国官员说，响彻首都的音爆（sonic boom）是战斗机在超音速飞行时产生的。华盛顿特区消防部门和国土安全与应急管理部门说，目前没有威胁或发生突发情况。

飞行员没有回应当局呼叫虽然罕见，但并非史无前例。1999年，高尔夫球手佩恩·史都华（Payne Stewart）在一场飞机事故中遇难。当时机上的飞行员和四名乘客包括史都华都没有回应当局的呼叫，飞机在飞越了数千英里后在南达科他州坠毁，无人生还。