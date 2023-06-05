马国元首促尽快解决阿拉字眼课题

马来西亚国家元首苏丹阿都拉对“阿拉”字眼争议延烧不休感到忧虑，告诫如果这个问题不立即解决，恐会成为一场旷日持久的争论，影响国民团结和国家福祉。

“当今大马”引述马新社报道，马国元首阿都拉星期一（6月5日）在国家元首华诞的册封仪式上说，阿拉字眼的论战不是关于术语和语言学的争论，而是关乎回教徒的信仰，任何混淆只会招致灾难。

他说：“政府应该协调当前局势，同时考虑到国家安全、回教徒的利益以及我和其他马来统治者身为伊斯兰首长的地位，在正确的情景语境下使用阿拉字眼。”

马国元首说，任何与宗教有关的争论，如果不立即处理，就像一根导火线，最终会点燃种族间的仇恨之火。因此，他说，在处理这类敏感问题时，各方应以明智和守规则的方式，并怀抱宽容之心。

马国元首说，这符合国家原则第一条“信奉上苍”，强调宗教理念在马国社会生活中非常重要，不应作为质疑和争论的基础。

他说，伊斯兰的崇高和圣洁在马来西亚独立建国过程中长期受到保障，直到联邦宪法第3（1）条款最终阐明伊回教为联邦宗教。

“伊斯兰在联邦宪法中被置于最高位置，是在国家获得独立时，通过各方的理解和同意达成的共识。”

马国元首指出，团结需要开明的心态、高尚的灵魂，以及对君主和国家忠诚精神接纳，更重要的是，不质疑、不干预和不看轻其他种族的宗教信仰和事务。

“为了国家的团结和未来，任何宗教争议都应该立即解决。团结精神需要从家里养成，并在学校通过教育和社区生活的崇高价值观进一步培育和灌溉，并在高等学府进一步加强。”

2008年11月5日，砂拉越马兰诺基督徒吉尔艾琳（Jill Ireland）从印度尼西亚雅加达乘搭飞机返国，抵达吉隆坡廉价机场终站时，海关没收她行李中的八张含阿拉字眼的基督教教材光碟。

她在2010年兴讼，挑战联邦政府的决定。吉隆坡高庭2021年3月宣判，基督徒有权在宗教出版物中使用阿拉等字眼。时任首相慕尤丁领导的政府提出上诉。

不过，马国政府2023年4月18日撤回上诉。这项决定引起反对党及部分回教团体和回教徒的强烈反弹。

首相安华日前在国会说，联邦政府拟议修订或撤销所有违背马来统治者决议的法律，以确保在西马只有回教徒可以使用阿拉字眼，并允许东马非回教徒有限度地使用阿拉字眼。这也是为了避免此事再度在法庭上引起争议。