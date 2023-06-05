福岛第一核电站2022年核废水产量达新低

日本福岛第一核电站2022年的核废水产量达新低，减少至日均90吨左右。

共同社星期一（6月5日）报道，由于核废水产量的有效递减，东京电力公司（东电）将第一核电站内储存核污水的储罐饱和期限延后至“2024年2月至6月前后”；官方此前推断储罐将在“2023年夏秋前后”饱和。

在2014年5月前，核电站的日均污水产量约为540吨，东电随后设定目标，计划在2020年降至150吨左右，并在2025年降至100吨以下。

不过，据官方最新公布的报告，东电在2022年提前实现了减产目标，将核废水的日均产量降至90吨左右。

东电计划持续减少流入核电站的雨水，以在2028年年底将核废水产量减少至50吨到70吨。

福岛核电站的废水排海计划至今充满争议，但日本当局坚持经“多核素去除设备”（ALPS）过滤的核废水排入大海后，不会对环境生态造成恶性影响，并宣布在“今年夏季前后”正式排污入海。

ALPS可以过滤62种放射性物质，但依然难以清除水中的氚，所以得用约千座储罐储存废水。目前储存的废水量约133万吨，占储罐容量的约97%，足以装满超过528个奥运标准游泳池。

东电为了确保反应堆报废作业有足够空间，无法继续增设储罐。