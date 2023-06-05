周一美市盘前起落不定 重点谈苹果“开发者大会”的惊喜

星期一（6月5日）重点：



●美国华尔街股市主要股指期货在星期一（6月5日）走势显得有点起落不定。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升1.70点或0.04％，报4284.10点；纳斯达克100指数期货退低24.80点或0.17％，报14521.80点；道琼斯指数期货则起33.20点，报33796.00点。

●在强劲的5月份就业报告的支持下，标准与普尔500指数上星期创下自3月底以来最好的一星期表现。美国股市主要股指上星期五（2日）全面收高。当天发布的劳动力市场报告显示，美国5月份工资增长已经放缓，投资者认为这意味着美国联邦储备局有可能会在两星期内决定不加息。

●标准与普尔500指数上星期五上升61.35点，闭市报4282.37点。重量级的道琼斯指数则显著起了701.19点，闭市报33762.76点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.73％或105.13点，以14546.64点收市。

●美国股市上星期五的交易继续保持活跃，交易所的总成交量是110亿5000万股，比过去20天的105亿8000万股平均成交量多。

盘前交易重点：



●根据提交给美国证券交易委员会的文件，爱彼迎（Airbnb）董事杰比亚（Joseph Gebbia）在上星期三（5月31日），以平均105.83美元的价格出售了35万股自家股。这项交易总值3704万零500美元。爱彼迎股价在今晚盘前下跌3.13美元，截稿时报114.93美元。

●中国乘联会（China Passenger Car Association）星期一公布的数据显示，电动车巨头特斯拉（Tesla）今年5月份总共交出了7万7695辆中国制造的电动车，比4月份增长了2.4％。特斯拉股价在今晚盘前上升3.16美元，截稿时报217.13美元。

●人工智能股在近期飙升后，在今晚继续受到许多投资者关注。C3.ai在今晚盘前下跌近4％，同行Palantir Technologies也退低近1.3％。

●星期一下文我们来看看科技巨头苹果公司即将展开的“全球开发者大会”会有什么惊喜。今晚盘前该股起1.84美元，截稿时报182.79美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉、苹果、Palantir Technologies、英伟达（Nvidia）和C3.ai Inc。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

有些市场分析师认为，苹果这款“混合虚拟与现实”的耳机还可能彻底改变数百万人与电脑及周围互动的方式。（路透社）

苹果公司（Apple Inc）（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

科技巨头苹果公司星期一预料会推出多年以来最“雄心勃勃”的新产品。这不仅让许多苹果投资者感到兴奋，也直接带动了苹果股价，在过去五个交易日里上升了超过4％。

苹果公司会在今天较迟时候，在加利福尼亚州的总部召开“全球开发者大会”。市场人士普遍预测苹果公司将在会上推出一款“混合虚拟与现实”的耳机。这款耳机可同时提供虚拟效果，也增强现实情况，是一种将虚拟图像叠加在实时画面上的技术。

这个备受期待的最新耳机将是苹果公司自2015年推出Apple Watch之后，另一次大规模的硬件产品发布活动。有些市场分析师甚至认为，苹果这个产品还可能彻底改变数百万人与电脑及周围互动的方式。

据彭博社报道，这新款耳机将包含了游戏、健身和静坐等应用程序，并扩大提供应用程序的能力，这包括：Messages、FaceTime和Safari。例如：通过FaceTime选项，苹果的耳机将能“在虚拟现实中呈现用户的面部和全身”，营造出两者“在同一个地方”的感觉。

市场现在盛传，苹果公司虽然考虑把这个产品定价在3000美元，但因为现在全球经济不确定因素太多，因此苹果公司迟迟还没有做出最后决定。

除了这款耳机之外，苹果公司预料还会推出一连串的软件更新。这些更新将影响人们如何使用该公司旗下最受欢迎的iPhone和Apple Watch。

不仅如此，苹果公司还可能会披露它将如何把人工智能融入旗下更多的产品和服务，正式宣布在人工智能这股热潮中插上一脚。据各方报道，苹果公司已经有一套由人工智能驱动的数码服务，协助人们锻炼身体、改善睡眠和饮食习惯。虽然目前还没有人清楚它是如何运作的，但随着ChatGPT迅速崛起，苹果公司这个数码服务也算是非常应时。

在许多大型科技公司最近都在概述他们的人工智能战略之际，苹果公司的“全球开发者大会”很可能也是该公司出面瓜分人工智能市场的时候。也许因为这样，在Tipranks的28名分析师中，有22名给予苹果股“买进”评级，五名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是183.63美元。