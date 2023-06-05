苏纳克将游说拜登支持英防长就任北约秘书长

据英国《每日电讯报》消息，英国首相苏纳克将在6月7日至8日访美期间，游说美国总统拜登支持英国国防部长华莱士出任北约秘书长。

另据路透社报道，苏纳克在一次新闻发布会被问及华莱士的候选资格时说：“在北约方面，华莱士是一位出色的国防部长”，并指出围绕北约一职的对话“正在领导人之间进行”。

“华莱士备受世界各地同僚的钦佩。英国一直是北约的主要贡献者，已经履行了其2%的义务。我们一直是北约行动的领导者，被认为是思想领袖。”

北约秘书长斯托尔滕贝格则表明，他无意寻求连任；他的任期将于今年10月结束。

华莱士则公开透露了对这一职位感到兴趣，并在5月接受媒体采访时说：“我一直说这会是一份好工作，那是我想要的工作，但我也热爱我现在所做的工作。”

北约秘书长由成员国任命，任期通常为四年，其遴选通过成员国之间的非正式外交磋商进行。成员国的北约代表需要为该职位提出候选人，直到就一名候选人达成共识后，才能确定秘书长人选。

在遴选过程中，北约前四大经济体——美国、德国、法国和英国对最终结果有决定性的影响力。作为头号军事强国且承担北约会费的美国，在秘书长人选问题上拥有最大的发言权。

另据路透社此前报道，丹麦首相弗雷泽里克森表明，自己不在北约秘书长候选人名单中。