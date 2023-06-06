白宫指责中国军方敌对行为日增 提高误判风险

美国白宫星期一（6月5日）说，美中军方最近在台湾海峡和南中国海的危险接触，反映出中国军方的敌对行为日益增强，这提高了误判的风险，并警告“有人可能会因此受到伤害”。

路透社报道，在华盛顿发出措辞严厉的警告之前，美国海军于星期天公布了一段视频，批评视频中的一艘中国军舰在台湾海峡以“不安全方式”越过美国钟云号驱逐舰的前方。

白宫国家安全委员会发言人柯比说：“很遗憾，这又一次显示PRC（中华人民共和国）的敌对行为（aggresiveness）不断增加，而我们已为此做好应对准备。”

他说：“再这样下去，用不了多久就会有人受伤。很容易就会发生误判。”

柯比也说，美国将继续捍卫空中和海上的航行自由。“我当然想听听北京如何说明他们的行为是正当的。空中和海上拦截一直都在发生。我们也会这么做。不同之处在于…….当我们认为我们必须这么做时，我们是以专业手法进行。”

柯比还说，如果中国想传达的是，美国在该地区不受欢迎，或希望美国飞机和军舰停止在该地区飞行和航行以示支持国际法，那是不会成功的。

中国外交部星期一就美国军舰过航台湾海峡作出回应时说，中国军队对此采取的行动是应对有关国家挑衅的必要举措，完全合理合法，安全专业。

中国外交部发言人汪文斌指美国滋事挑衅在前，中方依法依规处置在后。中国坚决反对有关国家在台海地区制造事端，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。