特朗普律师为机密文件调查 到司法部见特别检察官

两名知情人士透露，美国前总统特朗普的三名律师星期一（6月5日）到司法部会见司法部官员，包括负责调查特朗普两起案件的特别检察官史密斯。

两周前，特朗普的律师为司法部对特朗普收藏机密文件一案，要求与司法部长加兰会面。加兰和他的副手并没有出席星期一的会议。

目前尚不清楚特朗普的律师与司法部官员讨论了什么，但有迹象表明，特别检察官办公室对特朗普不当处理机密文件的调查即将结束。

报道称，联邦检察官取得了特朗普在2021年的一段讲话录音，特朗普在录音中声称他卸任后收藏着一份敏感的军事文件，这一消息成为这起案件的重要证据。

《纽约时报》指特朗普三名律师——特鲁斯蒂、罗利和哈利根——星期一在司法部待了将近两个小时，三人离开时均拒绝对记者发言。

在他们离开后不久，特朗普在他自家社交媒体平台Truth Social发了一条信息，言语中透露他的法律团队至少已跟他讨论他可能被起诉的事。

特朗普用全部大写字母写道：“司法部怎么能提控我，我又没有做错事。”

CBS新闻率先报道了特朗普法律团队见司法部官员一事，而有迹象表明史密斯可能很快会决定是否就机密文件案提控特朗普。

与特朗普交谈过的人说，特朗普预计自己会在这起调查中面临提控，但这并不表示有人确定地告诉他，司法部正在准备提控他。

美国司法部长加兰去年11月1宣布委任史密斯（Jack Smith）接手特朗普涉及的两起重大刑事案件，包括特朗普在2021年1月6日国会大厦骚乱事件中扮演的角色，以及他在卸任后对政府机密文件的处理。

史密斯为战争罪专家，曾任美国代理联邦检察官和纽约州检察官，为国际刑事法院负责调查科索沃战争罪行的首席检察官。