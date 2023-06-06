美国务院高官：正“非常努力”妥善管控美中关系

正在中国访问的美国国务院东亚和太平洋事务助理国务卿康达说，华盛顿正在“非常努力”地妥善管控美国和中国的关系。

路透社报道，康达星期二（6月6日）在北京被记者问及美中双边关系的现状时说：“我们非常努力，希望尽可能处理好我们两国的关系。”

根据国务院发表的声明，美中官员星期一（6月5日）在北京进行了坦诚且富有成效的讨论。双方同意继续保持沟通。

美国记者问总统拜登和中国国家主席习近平在亚太经合组织峰会（APEC）会谈的可能性，国务院官员表示无法置评。

当记者再追问国务卿布林肯是否会在近期访问中国时，国务院官员说目前没有任何宣布。布林肯原定2月访问北京，因疑似中国间谍气球事件而展延行程。

中国外交部美大司星期二在旗下“宽广太平洋”微信公众号公布，双方围绕两国元首去年11月峇厘岛会晤取得的共识推动改善中美关系、妥善管控分歧等，进行了坦诚、建设性、富有成效的沟通。

在康达抵达北京之前，美国海军指一艘中国军舰在台湾海峡以“不安全方式”越过美国钟云号驱逐舰的前方。白宫星期一说，美中军方最近在台湾海峡和南中国海的危险接触，反映出中国军方的敌对行为日益增强，这提高了误判的风险，并警告“有人可能会因此受到伤害”。

亚太经合峰会定11月在美国加利福尼亚州旧金山举行。