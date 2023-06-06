马国柔大臣：在柔佛打造第二个巴生谷

马来西亚柔佛州务大臣翁哈菲兹透露，他将致力推动柔佛的发展并提升基础建设，全力将柔佛打造成第二个巴生谷，并在2030年成为马来西亚另一个“先进州”。巴生谷包括首都吉隆坡及周围多个雪兰莪城镇，是马国经济最发达的地区。

翁哈菲兹接受网媒“Malaysia Gazette”访问时说，吉隆坡和新加坡的土地使用堪称饱和，因此许多吉隆坡及新加坡的公司想扩大业务时，都会考虑柔佛。

他说：“我们地理位置优越。从吉隆坡到柔佛只要三小时，新加坡樟宜到柔佛仅需约20分钟。柔佛的经商成本比吉隆坡低约三成，比新加坡低约七成。因此最适合（拓展业务）的地点就是柔佛。我们有土地和资源，也更具成本效益。”

他深信柔佛具备发展成马国第二个巴生谷的潜力，也相信州政府持续改善振林山关卡、医院、道路及其他基础建设项目后，柔佛将能继续吸引外资。

他说，州政府也实施“柔佛快捷通道”（Johor Fast Lane）政策，全力简化繁文褥节，并加速投资审批程序。“以前需要六个月时间处理文件，现在只需三个月。”据柔州政府，柔佛是马国去年获得最多外国直接投资的州属，达706亿令吉（约207亿新元），今年首季则有106亿令吉。

他相信柔佛有潜能成为第二个吉隆坡。“如果策略正确，并获得联邦政府、州政府与人民的支持，我们可以很快让柔佛成为先进州。”