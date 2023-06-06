马国柔大臣：在柔佛打造第二个巴生谷

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更新 / 2023年6月7日 10:49 AM
发布 /
发布 / 2023年6月6日 6:28 PM
马来西亚柔佛州务大臣翁哈菲兹深信柔佛具备发展成马国第二个巴生谷的潜力，也相信州政府持续改善振林山关卡、医院、道路及其他基础建设项目后，柔佛将能继续吸引外资。（取自翁哈菲兹脸书）
马来西亚柔佛州务大臣翁哈菲兹深信柔佛具备发展成马国第二个巴生谷的潜力，也相信州政府持续改善振林山关卡、医院、道路及其他基础建设项目后，柔佛将能继续吸引外资。（取自翁哈菲兹脸书）

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马来西亚柔佛州务大臣翁哈菲兹透露，他将致力推动柔佛的发展并提升基础建设，全力将柔佛打造成第二个巴生谷，并在2030年成为马来西亚另一个“先进州”。巴生谷包括首都吉隆坡及周围多个雪兰莪城镇，是马国经济最发达的地区。

翁哈菲兹接受网媒“Malaysia Gazette”访问时说，吉隆坡和新加坡的土地使用堪称饱和，因此许多吉隆坡及新加坡的公司想扩大业务时，都会考虑柔佛。

他说：“我们地理位置优越。从吉隆坡到柔佛只要三小时，新加坡樟宜到柔佛仅需约20分钟。柔佛的经商成本比吉隆坡低约三成，比新加坡低约七成。因此最适合（拓展业务）的地点就是柔佛。我们有土地和资源，也更具成本效益。”

他深信柔佛具备发展成马国第二个巴生谷的潜力，也相信州政府持续改善振林山关卡、医院、道路及其他基础建设项目后，柔佛将能继续吸引外资。

他说，州政府也实施“柔佛快捷通道”（Johor Fast Lane）政策，全力简化繁文褥节，并加速投资审批程序。“以前需要六个月时间处理文件，现在只需三个月。”据柔州政府，柔佛是马国去年获得最多外国直接投资的州属，达706亿令吉（约207亿新元），今年首季则有106亿令吉。

他相信柔佛有潜能成为第二个吉隆坡。“如果策略正确，并获得联邦政府、州政府与人民的支持，我们可以很快让柔佛成为先进州。”

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