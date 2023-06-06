周二美市盘前走低 重点谈苹果的“虚拟现实”耳机红了Unity Software股

星期二（6月6日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（6月6日）走低。股市的焦点已经从隔夜苹果公司的Apple Vision Pro发布会，转移到更广泛的市场因素，例如美国联邦储备局下一步会采取的利率行动。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌4.40点或0.10％，报4269.40点；纳斯达克100指数期货也跌15.80点或0.11％，报14540.70点；道琼斯指数期货则退低33.40点，报33529.50点。

在投资者权衡美联储是否可能在即将举行的政策会议上暂停加息之际，标准与普尔500指数隔夜（星期一）收低。而科技巨头苹果股价则在隔夜短暂创下历史新高，但是因为后劲不足结果收盘时收低。

标准与普尔500指数隔夜微退8.58点，闭市报4273.79点。重量级的道琼斯指数也跌199.90点，闭市报33562.86点。以科技股为主的纳斯达克100指数则微起0.07％或9.86点，以14556.52点收市。

美国股市隔夜的交易转为淡静，交易所的总成交量是97亿股，比过去20天的105亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

苹果公司在隔夜推出的Apple Vision Pro耳机将会使用Unity Software的游戏软件。（彭博社）

Unity Software Inc（纽约证券交易所代码：U）

科技巨头苹果公司隔夜在它的“全球开发者大会”上，隆重推出了它近期最“雄心勃勃”的新产品，也就是市场投资者热切期待的“虚拟现实”耳机。但是在这个新产品推出后，苹果股票隔夜竟然退低，反而使Unity Software股在隔夜起了整整17％。

原来苹果公司在推出这款Apple Vision Pro耳机的同时，也宣布耳机将会使用Unity Software的游戏软件。消息一传开，Unity Software即刻成为股市全场焦点的所在。该股不仅创下自去年11月10日以来的盘中最高点，股票的成交量更是飙升至20日移动平均线的三倍多。

苹果全球开发者关系副总裁普雷斯科特（Susan Prescott）说：“我们知道有开发者社区多年来一直在构建令人兴奋的3D应用程序。今天，我们很高兴宣布，我们一直在与Unity Software合作，将这些应用程序引入Vision Pro。Vision Pro可以直接使用那些以Unity Software为基础的受欢迎游戏和应用程序。”

Unity Software运用跨平台游戏功能。这个功能曾在2005年在苹果当时的“全球开发者大会”上，首次拿出来探讨与Mac合作的可能性。Unity Software后来在2020年上市。在2021年科技股飙升期间，该股曾一度飙升至每股近200美元。

Unity Software在今年5月10日刚公布了第一季度业绩，曾与游戏界同行一样，将自己定位为人工智能的大赢家之一。它的首席执行官里奇蒂耶洛（John S. Riccitiello）就说：“人工智能将对我们的行业产生深远影响。随着游戏类型构建的改变，我们能够推出一些以前不可能有的游戏类别。这将促使行业增长出现转折点。”

不过在这个行业转折点真正出现之前，现在在Tipranks的14名分析师中，只有七名给予Unity Software股“买进”评级，六名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是39.67美元。