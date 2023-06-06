安华：令吉贬值无关经济表现

马来西亚首相安华指出，令吉兑美元近来一直贬值，主要是因为美国接连实施多项巩固美元的措施。他强调，马国经济基本面良好，令吉贬值不应成为评估马国经济发展的指标。

反对党国民联盟（国盟）多名领导人近来多次指令吉兑美元贬值，就代表马国经济表现不理想。来自国盟的土著团结党布城区国会议员拉兹吉丁星期二（6月6日）更在国会上，要求首相安华说明令吉贬值对马国经济复苏的影响。

安华答询时指出，除了令吉，其他诸如日元、澳元、人民币、韩元、新元和菲律宾比索等货币，近来兑美元的汇率也一直下滑。相比之下，令吉汇率有时并非跌幅最大的货币，例如截至2022年12月31日，令吉兑美元贬值3.8%，日元则贬值超过6%，澳元、韩元和人民币都贬值约3%。

他说，新元与印尼盾虽然兑美元表现强劲，但新加坡与印度尼西亚政府都一直积极收紧货币政策。“我必须强调，令吉兑美元或其他货币的表现，不应作为评估马国经济的指标。”

他指出，这是因为令吉兑美元虽然贬值，但在去年的经济增长已超越疫情前水平，同时我国经济预计会在2023年增长4%至5%。他说，马国今年首季的国内生产总值（GDP）增长5.6%，超过印尼（5%）、中国（4.5%）和越南（3.3%）。