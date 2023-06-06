巴黎仲裁庭：菲苏禄苏丹后裔索偿无效

自称菲律宾苏禄苏丹后裔者向马来西亚政府索取149亿美元（约201亿新元）赔款遭遇挫折。法国巴黎仲裁庭星期二（6月6日）宣判马国政府胜诉，因此不必理会这项索偿。这项判决让马国政府得以保住资产。

据“星报”网站报道，沙巴州政府律师东姑卜艾指出，巴黎仲裁庭的判决使得西班牙仲裁员斯丹帕2021年宣判马国必须向苏禄苏丹后裔支付149亿美元的裁决失效。“马国政府的资产已经安全了。他们（苏禄苏丹后裔）无法执行他（斯丹帕）的裁决。”

巴黎仲裁庭星期二的判决也推翻了巴黎法庭2021年9月29日批准执行斯坦帕裁决的庭令。

苏禄苏丹后裔2017年入禀西班牙仲裁庭，起诉马国政府违反苏禄苏丹与英国北婆罗洲渣打公司在1878年签署的土地租赁协议。仲裁员斯丹帕2021年宣判马国必须向苏禄苏丹后裔支付149亿美元。马国政府随即提出上诉。

马德里高庭2021年6月取消斯丹帕的仲裁员资格，但斯丹帕不理高庭裁决，反而把仲裁庭审讯转移到巴黎。斯丹帕2022年2月在法国仲裁庭做出最终裁决。马国政府以案件不正规与不合法为由，拒绝承认判决，并向巴黎法庭申请暂缓执行裁决。

根据联合国的《纽约公约》，法国仲裁庭的裁决可在全球执行，包括扣押除外交馆舍以外的绝大多数马国资产。法国法官去年12月批准苏禄苏丹后裔的申请，扣押马国在巴黎的三处资产。