华邮：美国在事发前已掌握乌克兰策划袭击北溪管道

《华盛顿邮报》引述网上泄露的信息称，美国在北溪天然气管道发生水下爆炸的三个月之前，已经掌握乌克兰密谋策划袭击北溪管道。

这起袭击发生在去年9月。

美国官员此前告诉《纽约时报》，他们认为亲乌克兰团体应对北溪袭击事件负责。 美国官员近日说，一系列的秘密袭击是一些间接听命于乌克兰政府的亲乌克兰团体所为，其中就包括北溪袭击。

但一份发布在Discord平台并由《华盛顿邮报》获得的情报摘要显示，美国和欧洲盟友在北溪管道遭袭击之前，已知道北溪管道是乌克兰很想下手的目标，还掌握了乌方计划由潜水员和使用深水设备的具体细节。

《华盛顿邮报》星期二（6月6日）报道，去年6月，美国中央情报局（CIA）通过一欧洲间谍机构获悉，来自乌克兰特种部队的一个六人小组，计划炸毁由俄罗斯输往德国的这个离岸天然气管道。

被控泄露大批美国情报文件的空军国民警卫队员特谢拉（Jack Teixeira），在社媒平台Discord分享了这份情报。《华盛顿邮报》称从特谢拉的一名网友获得情报副本。

这份情报是基于一名乌克兰人提供的信息，中情局于2022年6月与德国及其他欧洲国家共享了这份情报。

报道指多国官员证实，发布在Discord的情报摘要准确地阐述了中情局从一欧洲情报机构取得的信息。

《华盛顿邮报》应政府官员的要求，同意不公开这个欧洲情报机构的名称以及破坏北溪管道计划的某些信息，理由是消息来源和当局行动存在风险。

中情局没有立即回应置评请求。

白宫发言人柯比被问及《华盛顿邮报》的报道时说，对北溪袭击的调查正持续进行。他说：“我们最不想做的事，就是抢在调查结果出炉前在这里发表任何评论。”

北溪天然气管道泄漏事件发生在2022年9月26日。由俄罗斯向德国输送能源的北溪天然气管道项目，位于波罗的海海底的北溪一号与北溪二号管道于同一天发生爆炸，导致大量天然气泄漏到附近海域。两段管道平时由俄罗斯天然气工业股份公司维护运营。

爆炸发生后，美国、欧盟、北约和俄罗斯皆指爆炸是人为破坏造成的。俄罗斯总统普京在与土耳其总统埃尔多安的谈话中，表明北溪天然气管道遭受了前所未有的国际恐怖攻击。

北溪一号管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国。北溪二号管道2021年建成，与北溪一号基本平行，尚未投入使用，但有天然气封存在内。