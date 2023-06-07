特朗普任内白宫幕僚长梅多斯向大陪审团作证

《纽约时报》星期二（6月6日）引述两名知情者的话说，特朗普任内担任白宫幕僚长的梅多斯，已就特别检察官史密斯正在调查的特朗普案件，向一联邦大陪审团作证。

史密斯受司法部委任，负责调查特朗普涉及的两起重大刑事案件，包括特朗普在2021年1月6日国会大厦骚乱事件中扮演的角色，以及他在卸任后对政府机密文件的处理。

多名消息人士告诉ABC新闻（美国广播公司），梅多斯回答了有关特朗普试图推翻2020年总统选举结果以及涉嫌对机密文件处理不当的问题。

梅多斯是特朗普2021年卸任前的白宫幕僚长。此前，他拒绝就国会骚乱事件到众议院特别调查委员会作证，被控藐视国会。

梅多斯的律师特威利格没有立即回应路透社的置评请求。史密斯办公室拒绝对报道置评。

特威利格在写给《纽约时报》的一份声明中说：“我不回应梅多斯是否在大陪审团面前或任何其他诉讼程序中作证。我要说的是，梅多斯一直致力遵守法律义务据实以告。”

特朗普的三名律师星期一到司法部会见司法部官员包括特别检察官史密斯。

《纽约时报》称，司法部对特朗普不当处理机密文件的调查即将结束。

多家媒体报道称，特朗普的法律团队星期一向司法部官员辩称，检察官不应就特朗普在2021年卸任后带走敏感政府材料而提控他。