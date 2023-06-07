世行上调今年全球和中国经济增长预期

世界银行预计2023年全球经济将增长2.1%，较1月预测上调0.4个百分点，但仍低于2022年的3.1%；中国经济将增长5.6%，较1月预测上调1.3个百分点。

新华社报道，世行在星期二（6月6日）发布的最新一期《全球经济展望》报告说，在俄乌冲突持续、货币政策继续收紧以抑制高通胀的情况下，今年全球经济增速将显著低于去年。2024年全球经济预计将增长2.4%，较1月预测下调0.3个百分点，主要经济体增速也被广泛下调。

主要发达经济体中，美国经济预计今年增长1.1%，明年放缓至0.8%；欧元区今年经济增速放缓至0.4%，明年增长1.3%；日本今年经济增长0.8%，明年增速为0.7%。

世行预计，由于中国经济恢复及几个大型经济体增长前景改善，今年东亚和太平洋地区、欧洲、中亚地区经济增长将加速，而其他地区经济增长将放缓。明年东亚和太平洋地区、南亚地区经济增速将回落，而其他地区增速将因内部逆风因素缓解和外部需求增强而提高。

报告说，在冠病疫情、俄乌冲突、货币政策大幅收紧等因素影响下，全球经济依然处于不稳定状态。美国利率快速走高对新兴市场和发达经济体造成重大挑战，出现金融危机的可能性升高。

世行高级副行长兼首席经济师吉尔说，如果当前发达经济体银行业危机扩散为大范围金融动荡，并影响到新兴经济体，将出现最糟糕的情形，即全球经济将在明年经历深度衰退。