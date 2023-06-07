布林肯访沙特 讨论沙以关系等区域问题

美国国务卿布林肯访问沙特阿拉伯，与沙特王储兼首相穆罕默德举行会晤，双方在“公开、坦率”的谈话中讨论了广泛的双边问题。

综合外电报道，据美国官员透露，布林肯星期三（6月7日）与穆罕默德进行了一小时四十分钟的会谈，涉及的话题包括沙特阿拉伯对美国从苏丹撤军的支持、也门政治对话的必要性以及与以色列关系正常化的可能性。

布林肯启程前往沙特之前，在华盛顿的一场公开讲话中强调，美国在促进沙以关系正常化方面，有着“切实的国家安全利益”，但也坦言美方“不幻想能够迅速或轻易地完成这项工作”。

以色列总理内塔尼亚胡今年曾表明，以色列正寻求与沙特阿拉伯建立正式外交关系，称这可能会是“结束阿以冲突的一项巨大飞跃”。

沙特方面则表态称，沙特坚持阿拉伯和平倡议。该倡议要求以色列遵守联合国有关决议，全面撤出1967年以来占领的所有阿拉伯领土，接受建立以东耶路撒冷为首都、拥有主权、独立的巴勒斯坦国，并为巴勒斯坦难民问题找到公平的解决方案。

美国官员还说，布林肯也与穆罕默德讨论了人权问题，包括广义上及与具体案件有关的问题，但并未点明是哪些案件。

路透社的报道指出，沙特阿拉伯投入数千亿美元，用于经济开放和转型，进而减少对原油的依赖。在此期间，沙特当局还逮捕了大量批判沙特政府的人、商人、神职人员以及人权活动家。

此外，根据美国国务院的信息，布林肯星期三（7日）将出席美国-海湾阿拉伯国家合作委员会的中东安全和一体化部长级会议，星期四（8日）将与沙特外交部长费萨尔共同主持会议，讨论打击伊斯兰国激进组织的问题。