泽连斯基：大坝被炸致数十万人无法正常获得饮水

乌克兰总统泽连斯基警告称，卡霍夫卡水坝被炸，导致数十万人无法正常获得饮用水。

路透社报道，泽连斯基星期三（6月7日）在即时通讯应用Telegram发文称，卡霍夫卡水坝被炸后，数十万人已经无法正常获得饮用水，并强调炸坝“绝对是蓄意行为”。

乌克兰官员称，乌南部和东南部的第聂伯罗彼得罗夫斯克州、扎波罗热、尼古拉耶夫和赫尔松地区的部分区域将出现供水中断。

乌克兰基础建设部长库布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）发推文强调，当前的首要任务是“为受俄罗斯恐怖袭击影响的地区供水”。

乌克兰基础设施恢复和发展机构说，当局已决定出资15亿格里夫纳（约0.55亿新元），用于建造一条总长度为87公里、每天可输送约30万立方米水的新管道。

乌卫生部警告称，由于水中含有化学物质，可能对健康造成危害，敦促居民只喝瓶装水和安全水，做饭时也要使用安全水。

卡霍夫卡水坝星期二（6日）被炸，俄军和乌军互指是罪魁祸首。

基辅称，水坝被炸引发决堤，水位一夜之间涨到约五米之高，希望能在星期三结束前停止上涨，并警告称将有约4万2000人面临洪水的危险。

法新社援引乌克兰应急部门和当地俄罗斯官员星期三的声明报道，第聂伯河两岸已有逾2700人得到撤离。

路透社引述乌克兰农业部门警告称，洪水将淹没乌克兰南部数万公顷的农田，并可能使至少50万公顷失去灌溉的土地变成“沙漠”。

另据俄罗斯新闻社报道，水坝被炸裂后，新卡霍夫卡有多达100人被困，成千上万的野生动物被杀死。