周三美市盘前几乎持平 重点谈Coinbase被起诉

星期三（6月7日）重点：

●中国作为世界第二大经济体刚刚发布的数据显示，它的经济持续放缓，连带影响到美国华尔街股市主要股指期货星期三（6月7日）几乎持平，走势欠缺方向。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升1.70点或0.04％，报4285.60点；纳斯达克100指数期货也小幅起0.50点，报14558.60点；道琼斯指数期货则稍微退低10.70点，报33562.60点。

●在投资者等待美联储下星期展开政策会议的当儿，美国股市隔夜（星期二）受到经济敏感板块上涨走势的提振而收高。

●标准与普尔500指数隔夜上升10.06点，闭市报4283.85点。重量级的道琼斯指数也起10.42点，闭市报33573.28点。以科技股为主的纳斯达克100指数则小幅上升0.01％或1.60点，以14558.09点收市。

盘前交易重点：

●电子商务集团Shopify在盘前根据今年5月3日的协议，完成了把旗下的Shopify Logistics出售给全球物流平台Flexport。根据协议，Shopify将获得Flexport的13％股权。这项出售行动提高了Shopify在Flexport的股权。Shopify股价在今晚盘前上升了0.64美元，截稿时报64.30美元。

●所有特斯拉（Tesla）Model 3款型电动车现在都有资格获得全额7500美元的美国税收抵免，带动特斯拉股价在今晚盘前上涨将近3％，截稿时报227.41美元。

●老字号金宝汤（Campbell Soup）和模因股票游戏驿站（GameStop）将陆续在今晚发布季度业绩。金宝汤股价和游戏驿站股价在今晚盘前分别上升0.41美元和0.64美元，截稿时报51.00美元和25.33美元。

●星期三下文我们来看看美国最大的加密货币交易平台Coinbase隔夜为什么暴跌。今晚盘前该股回弹1.24美元，截稿时报52.85美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、亚马逊（Amazon）、C3.ai Inc、Unity Software和Palantir Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

SEC说：“Coinbase平台把传统证券市场中通常分开的三个角色，即经纪人、交易所和清算机构，统统都给综合在一起。然而，Coinbase从未在SEC注册为经纪人、国家证券交易所或是清算机构，规避了国会为我们的证券市场制定的披露制度。”（法新社）

Coinbase Global Inc（纳斯达克证券交易所代码：COIN）

美国证券交易委员会（SEC）隔夜起诉美国最大的加密货币交易平台Coinbase违反美国证券规则，指控它在未先向监管机构注册的情况下非法经营，造成Coinbase股价隔夜显著下挫12％。

这也是SEC在起诉了全球最大的加密货币交易所币安（Binance）和它的创办人赵长鹏之后，短短一天的另一大行动。

根据诉讼文件，SEC说：“Coinbase平台把传统证券市场中通常分开的三个角色，即经纪人、交易所和清算机构，统统都给综合在一起。然而，Coinbase从未在SEC注册为经纪人、国家证券交易所或是清算机构，规避了国会为我们的证券市场制定的披露制度。”

该诉讼文件还说，自2019年以来，Coinbase就一直扮演着“未注册经纪人”的角色。因此该交易平台被指控“非法促进加密资产证券的买卖”，并从中赚取了数十亿美元。

据数据公司Nansen的初步估计，在被SEC起诉后，Coinbase蒙受约12亿8000万美元的客户净流失。而且它的股价在隔夜开盘后就一路失守，在盘中甚至还一度跌了21％。

虽然投资者现在把Coinbase股看成烫手山芋，美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）旗下的方舟基金却选择在这一刻增持Coinbase股份。根据彭博社，凯西伍德的旗舰方舟基金在隔夜总共购买了41万9324股Coinbase股票。截至今年3月31日，凯西伍德的基金持有超过1170万股Coinbase股票，占已发行股票的6.3％。

不过，在Tipranks的22名分析师就没有像凯西伍德这样看好Coinbase了。他们中只有八名给予Coinbase股“买进”评级，七名给予“持守”评级，七名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是59.75美元。