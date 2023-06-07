经合组织预测2023年全球经济增长至2.7%

经济合作与发展组织（OECD）略微上调对2023年全球经济增速的预测，同时强调经济复苏仍面临一条“漫漫长路”。

法新社报道，经合组织星期三（6月7日）发布经济展望报告，预计2023年全球经济增速将达到2.7%，高于3月份报告中预测的2.6%，但低于2022年的3.6%。对2024年的全球经济增速的预测则仍维持在2.9%。

经合组织首席经济师兰巴德利（Clare Lombardelli）在报告中说：“全球经济正迎来转折，但要实现强劲和可持续的增长，仍面临一条漫漫长路。”

她指出，以过去的标准来看，全球经济复苏较弱。

能源价格下降、供应链瓶颈解开，中国比预期中更早重新开放等因素都有助于经济复苏。根据经合组织的预测，美国经济增速2023年将降至1.6%，2024年将放缓至1.0%。欧元区总体通胀率下降将有助于提高实际收入，并使经济增速从2023年的0.9%回升到2024年的1.5%。

然而，经合组织的数据显示，剔除波动较大的食品与能源价格后，核心通膨率高于先前的预期，这可能迫使一些此前已经采取加息措施的中央银行进一步提高借贷成本。

经合组织指出，如今“可以愈发明显地感受到”世界各地利率的上升，尤其是在房地产和金融市场领域。

报告强调，全球经济复苏仍然脆弱，风险倾向于下行。俄乌战争及其对全球影响的不确定性是一个关键担忧因素，通胀的持续存在则是另一个关键风险。

此外，报告也指出，政策制定者需在宏观经济和结构性政策方面采取果断行动，从而实现更强大和更可持续的增长。