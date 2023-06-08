彭斯开启竞选活动 挑战前上司特朗普

美国前副总统彭斯开启了竞选活动，与前总统特朗普争夺为2024年美国总统选举共和党的提名人。彭斯严厉指责他的前老板，称特朗普永远不应重返白宫。

彭博社报道，彭斯星期三（6月7日）在艾奥瓦州首府得梅因市附近发布的竞选宣言中说，特朗普放弃了保守派立场、分裂了国家，且在2021年1月6日国会暴动事件中错误地要求他违反对美国宪法的誓言并推翻2020年的选举结果。

彭斯在艾奥瓦州说：“任何将自己置于宪法之上的人都不应成为美国总统，任何要求别人将自己置于宪法之上的人都不应再次成为美国总统。”艾奥瓦州将率先举行共和党党团会议，也是彭斯竞选活动的重地。

这位星期三刚满64岁的前印第安纳州联邦众议员和前州长加入了已有10多名候选人、并还在不断扩大的共和党总统候选人名单。北达科他州州长道格·伯格姆（Doug Burgum）星期三也宣布参选。

中国通讯社引述美国媒体说，彭斯是于5日向联邦选举委员会提交文书，参加2024年美国总统竞选。

彭斯1959年生于印第安纳州，自2001年起先后担任来自印第安纳州的联邦众议员、印第安纳州州长和美国副总统。

据统计，在美国历史上仅有六位曾担任副总统的竞选人在大选中成功当选总统，包括现任美国总统拜登。

目前特朗普依然是共和党内人气最高的总统竞选人，佛罗里达州州长德桑蒂斯被视为特朗普的最强对手，但德桑蒂斯的实力与特朗普仍有一段差距。彭斯投入总统竞选，并没有太大改变共和党内候选人的竞逐情况。