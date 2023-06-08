将MH370失联案当笑话 马国外长批评脱口秀演员

马来西亚外长赞比里发文告，批评一名脱口秀演员拿马来西亚航空公司航班MH370失联案开玩笑。

《南洋商报》报道，这名叫乔伊斯林（Joycelyn Chia）、原籍新加坡的女子在脱口秀中，拿马国和马航MH370失联案当成笑话题材，引起网民不满，认为她的玩笑太过分。

根据纽约曼哈顿喜剧俱乐部“Comedy Cellar”发布的视频，她在演出中除了提及新加坡的独立历史，还批评马国。

随后，有观众打断她的演出，指这会在网络上对她留下差评，但她听后表示“没关系，马国没有互联网”。

前电台DJ柯夏卡哈过后在推特转发演出片段，表示无法接受她将MH370失联案当成笑话，说一个好的脱口秀演出，是不会把一场悲剧和死亡事件变成笑话题材。

《星洲日报》报道，马来西亚外长赞比里在星期三（6月7日）深夜发文告，批评她“毫无怜悯之心”。赞比里说：“这是公开羞辱马来西亚，拿空难开玩笑的行为……对马国人以及空难罹难者家属毫无怜悯之心。”

其中一名罹难者家属英丹迈祖拉也在社交媒体贴文道：“这显示她不仅无品，为了知名度而无所不用其极，更罔顾他人的感受。”

新加坡驻马国最高专员瓦努哥巴拉梅侬为乔伊斯林的言论感到震惊，并为她的冒犯言论向马国人道歉。他也澄清，Joycelyn Chia已不是新加坡公民。

新加坡专员公署告诉《星洲日报》，之前有报道指Joycelyn Chia已是美国公民。