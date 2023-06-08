乌克兰水坝炸毁 地雷四散引后患

乌克兰南部港市卡霍夫卡的大水坝遭炸后洪水迸发，救援组织红十字国际委员会警告，这给洪水淹没区的地雷定位工作带来灾难性影响。

法新社报道，红十字国际委员会武器污染部门主任埃里克·托勒夫森（Erik Tollefsen）说：“我们本来知道哪里有危险，现在不知道了。”他说，他们现在知道的只是下游某些地方有危险。这不仅会影响居民，也波及所有前去救援的人。

托勒夫森星期三（6月7日）发表讲话时，委员会展示了一种配备人工智能的新型无人机。此无人机利用人工智能根据地雷和其他战争遗留爆炸物散发的热量来将它们定位。

这种无人机可在一天之内完成一只扫雷犬需要六个月来完成的面积，但目前仅在约旦测试。委员会希望今年能在叙利亚西北部的阿勒坡（Aleppo）附近首度使用这种无人机。

红十字国际委员会多个月来一直在协助乌克兰进行扫雷行动，包括标记雷区以及提供训练和设备等。托勒夫森说，“如今全都付诸流水”，反步兵地雷和TM-57 等反战车地雷已不知四散到何方。

位于俄罗斯占领区的卡霍夫卡水坝（Kakhovka dam）水坝星期二（6月6日）遭炸后，洪水淹过数十个村庄和附近一座城市的部分地区。

委员会指出，地雷装置不会因洪水而受损或失效，意味着这些地雷在未来数十年都可能构成威胁。由于冲突双方并未公布他们各自埋设了多少地雷，因此，目前无法估算有多少地雷被洪水淹没或冲走。