世界海洋日：保护“生命的基础”势在必行

地球七成以上的表面为海洋所覆盖，然而，三分之一以上的鱼类资源正以不可持续的水平被捕捞，这还只是人类活动伤害海洋的一个例子。

6月8日为世界海洋日。联合国秘书长古特雷斯在致辞时呼吁各国采取更强大的行动保护海洋。他说：“海洋是生命的基础。它为我们提供呼吸的空气和吃的食物，调节气候和天气。海洋是我们地球上最大的生物多样性宝库。”

联合国新闻中心报道，全世界10亿多人口依靠鱼类作为蛋白质的主要来源。古特雷斯说：“我们应当成为海洋最好的朋友。但现在，人类却是它最大的敌人。”

他说：“人类引起的气候变化正在使我们的地球升温，扰乱天气模式和洋流，改变海洋生态系统和生活在其中的物种。”

海洋生物多样性正受到过度捕捞、过度开发和海洋酸化的威胁，鱼类资源正在枯竭，化学品、塑料和人类排泄物正在污染沿海水域。

古特雷斯说：“但今年的世界海洋日提醒我们，潮流正在改变。”

联合国粮食及农业组织（FAO）渔业和水产养殖政策及资源司司长贝瑞吉（Manuel Barange）描述了鱼类和水生植物养殖业的迅速发展。

他说：“在过去的50年里，水产养殖是增长最快的食品生产系统。三四十年前几乎为零，而现在几乎与捕捞渔业的产量相同。预计从现在到2030年末，水产养殖还将增长约25%。”