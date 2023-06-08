美国贸易逆差上升 达八年来最高

由于商品进口回弹和能源产品出口下降，美国4月份贸易逆差增加至八年来最大。经济师认为，如果这一趋势持续下去，可能会拖累美国第二季的经济增长。

新华社报道，美国商务部星期三（6月7日）公布的数据显示，4月份美国的商品和服务贸易逆差扩大23％，升至约746亿美元（约1005.53亿新元），创下六个月来的新高，较3月修正后的数据增加约140亿美元。

数据显示，受原油及燃料油、药物制剂、珠宝首饰出口下降拖累，4月美国商品出口额下降94亿美元，至1671亿美元。由于汽车及零部件、工业用品和材料、消费品进口增加，当月商品进口额增加52亿美元，达到2632亿美元。

在美国主要贸易伙伴中，当月美国对欧盟、墨西哥、越南的商品贸易逆差分别为173亿美元、130亿美元、85亿美元。

此外，美国对中国的贸易逆差也从3月份的226亿美元扩大至4月份的242亿美元。

经济师认为，贸易逆差扩大可能导致美国这一季的经济增长率削减多达2.5个百分点。

金融市场研究公司FWDBONDS驻纽约的首席经济师克里斯托弗·鲁普基（Christopher Rupkey）告诉路透社记者：“贸易条件正在恶化，这将使第二季度实际国内生产总值（GDP）增长预估下调至接近1%的停滞速度，在这种情况下，坏事可能发生，经济可能跌跌撞撞，跌入悬崖。”