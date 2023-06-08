法国男子刀袭一群儿童 三人伤势严重

法国上萨瓦省省会阿讷西（Annecy）发生持刀捅人事件，造成五人受伤，包括四名儿童，总理博尔内已赶赴当地视察情况。

法新社报道，据匿名安全人士透露，当地时间星期四（6月8日）早上9时45分许（新加坡时间星期四下午3时45分许），一名男子在阿讷西一座湖畔公园内，持刀袭击一群三岁左右的儿童，造成包括四名儿童和一名成人受伤；其中两名儿童和一名成人伤势严重，性命攸关。

总理办公室发布声明称，博尔内已赶赴阿讷西。国会议员从法国媒体获悉该事件后，默立约一分钟。

法新社随后援引警方消息报道，嫌犯自称是叙利亚籍庇护寻求者。

另据路透社引述法媒报道，目击者称在公园游乐场里跳了起来，还大喊大叫，然后走向婴儿车，反复用刀袭击在场的小孩，明显是将他们当作目标。

附近一家餐厅老板说，母亲都在哭，每个人都在逃跑。

总统马克龙发声明向伤者和家属致以慰问，并谴责称：“今早在阿讷西公园发生的持刀袭击儿童事件，是绝对的懦夫行为。孩子们和一名大人正处于生死关头。整个国家都为这一事件感到震惊。”

英国外交部长克莱弗利当天在巴黎参加经济合作与发展组织（OECD）新闻发布会上提到该事件，称四名受伤儿童中，有一名是英国公民。根据阿讷西检方的信息，还有一名受伤的儿童为荷兰公民。