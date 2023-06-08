周四美市盘前小幅走高 重点谈老字号金宝汤的业绩

星期四（6月8日）重点：



●美国华尔街股市主要股指期货星期四（6月8日）小幅走高。投资者也在权衡美联储在即将举行的政策会议是否会决定暂停加息。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起1.00点或0.02％，报4268.50点；纳斯达克100指数期货起9.40点或0.07％，报14312.70点；道琼斯指数期货则退低17.40点，报33647.60点。

●标准与普尔500指数和纳斯达克指数在隔夜（星期三）收于负值区域。大盘股自去年10月上涨整20％之后，许多投资者似乎决定在下星期的主要经济和政策公布之前先进场套利。

●标准与普尔500指数隔夜下跌16.33点，闭市报4267.52点。重量级的道琼斯指数则起91.74点，闭市报33665.02点。以科技股为主的纳斯达克100指数显著下跌1.75％或254.81点，以14303.29点收市。

盘前交易重点：



●Plug Power隔夜宣布它将为Energy Vault提供8兆瓦的氢燃料固定电源，以便在发生野火和其他紧急情况时，为加利福尼亚州卡利斯托加市提供清洁能源。Plug Power股价在星期四晚上盘前上升3.56％，截稿时报9.89美元。

●视频游戏零售商游戏驿站（GameStop）的董事会，在隔夜盘后宣布解雇了首席执行官弗隆（Matt Furlong），并任命激进股东瑞科恩（Ryan Cohen）为执行董事长。游戏驿站隔夜发布的第一财季亏损是5050万美元，即每股亏损0.17美元。该股在星期四晚上盘前大幅下挫将近19％，截稿时报21.23美元。

●Coinbase股价在触及七个月低点后，于隔夜回弹3.20％。该加密货币交易平台隔夜向客户保证他们的资金是安全的，并抨击了美国证券交易委员会对平台的诉讼。不过Coinbase股价在星期四晚上盘前再次失守1.15％，截稿时报52.65美元。

●星期四下文我们来看看老字号金宝汤（Campbell Soup）的最新季度业绩。星期四晚上盘前该股微跌0.04美元，截稿时报46.04美元。

●盘前活跃股按序：Palantir Technologies、特斯拉（Tesla）、Plug Power、西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）和英伟达（Nvidia）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

金宝汤公司（Campbell Soup Company）（纽约证券交易所代码：CPB）



虽然金宝汤的平均售价在第三季度上涨了12％，但总销量却下降7％，这显示美国消费者在食品价格上涨的压力下，已经开始少买金宝汤，并转向更实惠的自有品牌（Private-label）产品。（路透社）

老字号金宝汤隔夜虽然发布了超标的盈利，但是因为高管们对接下来的全年盈利预测显得不够有信心，导致金宝汤的股价隔夜下跌了将近9％。

金宝汤高管现在预计本财年的每股盈利会是在2.95美元至3美元之间。这个预测比FactSet搜集的分析师平均预测的3.01美元来得低。不过他们也预计2023财年营业额将比上一年增长8.5％至10％。这预测基本上还算是符合市场分析师普遍预期的9.5％增幅。

根据金宝汤截至今年4月底的第三季度业绩报告，集团的营业额是22亿2900万美元，每股盈利是0.68美元。而FactSet搜集到的分析师平均预测则是营业额22亿3100万美元，每股盈利0.65美元。

金宝汤首席执行官克劳斯（Mark Clouse）说：“虽然面对具有挑战性的库存重建，但是在市场动力、持续一流的供应链执行力，以及通货膨胀驱动的净价格动力的带动下，我们的第三季度业绩还是符合之前预测。”

其实除了金宝汤之外，Kraft Heinz和家乐氏（Kellogg Co）等食品公司在过去一年里都一直通过各种方式来调高零售价，以应对供应链被干扰和俄乌战争导致的成本上升影响。调高价格的确帮助金宝汤的季度销售额增长了5％，但是它的盈利率还是从同比的31.2％下滑至30％。

不仅如此，虽然金宝汤的平均售价在第三季度上涨了12％，但总销量却下降了7％，这显示美国消费者在食品价格上涨的压力下，已经开始少购买金宝汤，并转向更实惠的自有品牌（Private-label）产品。

开年以来，金宝汤股价总共下跌了18％至隔夜的46.08美元，是自2022年10月以来的最低收盘价。难怪在Tipranks的11名分析师，没有人给予金宝汤股“买进”的评级，八名给予“持守”的评级，三名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是52.90美元。