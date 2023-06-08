Instagram被指传播售卖儿童色情内容

美国斯坦福大学和《华尔街日报》的报告称，社交媒体巨头Meta旗下的社交应用Instagram，是恋童癖者推广和贩售性虐儿童内容的主要平台。

法新社报道，斯坦福大学网络政策中心的研究员指出，Instagram有大量看似由未成年人操作的账号，公开贩售自己制作的儿童性虐待内容，而Instagram的推荐算法和私信等功能，有助买家和卖家联系。

《华尔街日报》指出，公众只要输入一些关键词，很容易就可以在instagram上搜索到这类内容，而这些账号在简介中往往自称由儿童自主运营，并使用明显含色情隐喻的假名。

虽然页面上没有明说出售未成年人色情照片，但这些账户都有清单，甚至列明具体的性行为。斯坦福的研究人员还发现有兽交和自残的视频报价，甚至可以出价与儿童“会面”。

《华尔街日报》称Meta公司承认安全服务存在问题，并已成立特别小组解决。

另据路透社报道，欧盟内部市场执委布雷顿宣布，他将于6月23日在美国加州的Meta总部会见Meta总裁扎克伯格，并会敦促扎克伯格立即采取行动，解决网上儿童色情问题。

布雷顿说，Meta还必须阐明公司计划在8月25日之后采取的措施，以遵守欧盟《数字服务法案》（DSA）的规定，否则将面临严厉制裁。

违反DSA的罚款可高达一家企业全球营业额的6%。