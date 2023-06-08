卡霍夫卡水坝被炸 乌失去重要粮食出口路线

乌南俄占赫尔松地区的卡霍夫卡水坝被炸毁，导致第聂伯河部分水域无法通航，乌克兰因此失去一条重要的农业出口路线。

路透社报道，乌克兰国家航运局星期四（6月8日）发声明说，第聂伯河是乌克兰河运的“大动脉”，而卡霍夫卡船闸是最后一个让所有船只出海的第聂伯船闸。大坝被炸毁后，乌克兰的出口门户实际上已被封锁。

乌航运局称，卡霍夫卡水库约有50艘船滞留，而水位正在下降。当局正努力将滞留船只转移至扎波罗热市的第聂伯河上游地带。船只可在上游通航，但下游还要一段时间才能恢复航行。

乌克兰是全球重要的粮食和油籽生产国，但乌粮食出口量自俄乌战争爆发以来大幅下降。第聂伯河此前是一条快速而廉价的谷物及油料运送航线，可以由驳船运往黑海港口，也可由河海船只直接运给买家。

俄乌战争爆发后，乌克兰的几个黑海港口被封锁。去年7月，俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国四方达成《黑海谷物出口倡议》，协助乌克兰继续从黑海出口粮食。

虽然倡议已于上个月再获延期，但前景仍然不明朗，因此失去第聂伯河的线路成为乌克兰的又一个难题。

此外，俄方星期三（7日）称乌破坏分子炸毁了陶里亚蒂-敖德萨液氨输送管道。克里姆林宫星期四说，这一事件只会对《黑海谷物出口倡议》产生负面影响，让倡议的前路更加复杂。