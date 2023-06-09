美参议院委员会通过 剥夺中国发展中国家地位法案

美国参议院委员会通过了一项剥夺中国“发展中国家”地位的法案。

路透社报道，美国参议院外交关系委员会星期四（6月8日）无异议通过了《终止中国发展中国家地位法案》，法案要求国务卿布林肯致力于争取在美国参与的国际组织中取消中国享有的发展中国家地位。

法案的支持者说，发展中国家地位可允许中国在某些国际组织或条约中享有特殊待遇。

美国外交关系委员会通过这部法案，为参议院全院审议和批准法案铺平道路，但目前还不清楚会在何时进行。

众议院已在3月份以415票对零票的表决结果，通过了一部类似的法案。

在长期分裂的美国国会中，对中国采取强硬路线是两党之间为数不多的共识之一，国会议员已提出了数十项法案，以试图应对这个亚洲强国的竞争。

根据世界贸易组织（WTO）的规定，拥有发展中国家地位的国家可以享有一系列贸易优惠政策，如减免关税、延长磋商期限等。然而，美国认为中国已经成为世界上最大的出口国和第二大经济体，不再符合发展中国家的标准，应该被剥夺这些优惠待遇。

早在2020年2月，美国贸易代表办公室在联邦纪事发布公告，宣布取消25个经济体的WTO发展中国家优惠待遇，其中包括中国和中国香港。

根据WTO协议，发展中国家在国际贸易中享有 “特殊和差别待遇”（Special and Differential treatment，简称S＆DT），发展中国家成员可在关税减让、非关税壁垒削弱等方面享有更优惠的待遇。

美国停止对中国的发展中国家优惠待遇的行为，标志着美国在往后与中国的贸易中，可能将不再适用“特殊和差别待遇”而按照发达国家标准进行，这也意味着中国将在与美国的贸易中面临更加复杂的环境。