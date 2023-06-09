布林肯：美国不要求他国在美中之间选边站

美国国务卿布林肯说，美国并未要求任何一方在美国和中国之间做出选择，他也否认沙特和中国建立紧密关系对美国来说是个问题。

法新社报道，将在未来几周内访问北京的布林肯，星期四（6月8日）在与沙特外交部长费萨尔一起出席新闻发布会时说：“我们一直都非常清楚表明，我们不要求任何人在美国和中国之间做出选择。我们只是想证明，与我们建立伙伴关系和我们带来的积极正面议程的好处。”

布林肯说，美国仍然是海湾地区大多数国家的首选合作伙伴，他也说，美国视以色列和沙特关系正常化为优先事项。

利雅得和华盛顿近几年因人权和油价问题而关系紧张，沙特和中国的关系则进一步巩固。今年3月，沙特和断交七年的伊朗还在中国的斡旋下复交。一些分析人士认为，美国在中东地区的影响力正在减弱。

费萨尔在新闻发布会上强调，沙特与美国和中国的关系并不是“零和游戏”。虽然中国是沙特最大的贸易伙伴，但沙特与美国的安全伙伴关系“几乎每天都在更新”。

他说：“我们都有能力建立多重伙伴关系和多方面参与，美国很多时候也是这么做的。所以我不会被这种非常消极的观点所困扰。实际上，我认为我们可以建立一个跨越所有边界的伙伴关系。”

沙特王储穆罕默德星期三就与俄罗斯总统普京通了电话，本周早前，他还接待了委内瑞拉总统马杜罗。

布林肯对沙特的三天访问于星期四结束。