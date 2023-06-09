特朗普发视频为自己喊冤

自曝因机密文件案被起诉的美国前总统特朗普发布视频，为自己喊冤。

路透社报道，特朗普星期四（6月8日）晚在自己创立的社交媒体平台Truth Social发布视频说：“我是无辜的。”

另据消息人士说，特朗普面临七项罪名指控，包括收藏机密文件和妨碍司法公正等。

特朗普早前在Truth Social贴文说：“腐败的拜登政府通知我的律师，我已被起诉，似乎与那些（机密文件）箱子骗局（Boxes Hoax）有关。”

特朗普还说，他被传唤于下星期二（13日）到迈阿密联邦法院出席聆讯。

将近一年前，美国联邦调查局（FBI）从特朗普位于佛罗里达州海湖庄园查获了约1万3000份政府文件。特朗普的一名律师当时说，所有印有机密标记的文件已全部归还给政府，但调查人员后来又在在海湖庄园搜出100份标记为机密的文件。

美国司法部长加兰去年11月1宣布委任史密斯（Jack Smith）接手特朗普涉及的两起重大刑事案件，包括特朗普在2021年1月6日国会大厦骚乱事件中扮演的角色，以及他在卸任后对政府机密文件的处理。

史密斯为战争罪专家，曾任美国代理联邦检察官和纽约州检察官，为国际刑事法院负责调查科索沃战争罪行的首席检察官。