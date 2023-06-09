知情者：特朗普被联邦大陪审团起诉

路透社引述一知情人士报道，美国前总统特朗普因在卸任后收藏机密政府文件和妨碍司法公正，被一联邦大陪审团起诉。

要求不具名的这名知情人士说，特朗普面临七项刑事罪名。

特朗普的律师特鲁斯蒂（Jim Trusty）告诉美国有线电视新闻网（CNN），特朗普面对的罪名包括串谋罪、妨碍司法公正罪，以及根据《间谍法》的非法保留机密文件罪等。

特鲁斯蒂预计下周二（6月13日）之前就会收到针对特朗普的起诉书。

这起由美国司法部提起的不当处理机密文件刑事案件对寻求明年再次竞选总统的特朗普来说，是又一次法律挫折。特朗普向色情片女星丹尼尔斯支付封口费的刑事案件定明年3月开审。

特朗普星期四（8日）早前在自己的社交媒体平台Truth Social自曝被政府起诉，下周二将到迈阿密联邦法院出席聆讯。

特朗普还发布视频，高呼 “我是无辜的！”

I AM AN INNOCENT MAN. THE BIDEN ADMINISTRATION IS TOTALLY CORRUPT. THIS IS ELECTION INTERFERENCE & A CONTINUATION OF THE GREATEST WITCH HUNT OF ALL TIME. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!! Posted by Donald J. Trump on Thursday, June 8, 2023

负责调查特朗普两起重大案件的特别检察官史密斯的发言人拒绝对报道置评。政府公开评论未解密的大陪审团事宜属违法行为。