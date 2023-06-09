周五美市盘前退低 重点谈电子签名软件商DocuSign终于止亏

星期五（6月9日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（6月9日）退低，走势欠缺方向。7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌4.00点或0.09％，报4289.90点；纳斯达克100指数期货也几乎持平，只下跌0.70点或0.01％，报12618.00点；道琼斯指数期货则退低63.50点，报33770.10点。

下星期通胀数据和美联储政策会议决策将陆续出炉。在这多事之秋，投资者大多数选择持观望态度，隔夜（星期四）全场交易趋向淡静。不过在科技股反弹的带动下，美国股市主要股指隔夜仍收高。

标准与普尔500指数隔夜上升26.41点，闭市报4293.93点。重量级的道琼斯指数也升高168.59点，闭市报33833.61点。以科技股为主的纳斯达克100指数则显著起1.27％或181.26点，以14484.54点收市。

盘前交易重点：

通用汽车（General Motors）股价在今晚盘前交易中上涨3.5％，截稿时报37.10美元。通用汽车隔夜宣布，旗下电动车将能够在2024年开始使用特斯拉（Tesla）的充电网络。通用汽车是继福特汽车（Ford Motor）在5月份宣布类似协议之后，另一家与特斯拉合作的汽车制造商。

美国豪华电动车制造商Lucid Group中国业务负责人朱江表示，集团正准备进军全球最大的汽车市场中国。Lucid Group股价在今晚盘前上升0.11美元，截稿时报6.39美元。

根据市场消息，电动车巨头特斯拉正在与西班牙巴伦西亚地区政府领导人就发展工厂进行磋商。根据知情人士称，这将会是总投资超过45亿欧元（约48亿3000万美元）的大计划。特斯拉股价在今晚盘前上升10.65美元，截稿时报245.51美元。

星期五下文我们来看看电子签名软件商DocuSign业绩走出疫情。今晚盘前该股起4.16美元，截稿时报62.64美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carvana Co、Palantir Technologies、英伟达（Nvidia）和苹果（Apple）。截稿时，除了苹果股价微跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

截至4月30日，DocuSign总共拥有超过10亿用户，其中140万个是付费用户。（照片来源：Docusign）

DocuSign（纳斯达克证券交易所代码：DOCU）

电子签名软件商DocuSign隔夜公布的第一财季业绩超标，带动股价在盘后上涨超过5％。不仅如此，DocuSign也宣布已经在第一季度聘请多位首席执行级别的高级管理人员，这让市场人士开始觉得这家在疫情期间突起的软件公司，似乎也开始适应了后疫情时代。

根据DocuSign截至于今年4月底的第一季度业绩报告，集团的营业额同比增长12％至6亿6100万美元，调整后的每股盈利是0.72美元。而Refinitiv搜集到的分析师平均预测则是营业额6亿4200万美元，每股盈利0.56美元。以这两个上下线指标来看，Docusign是双双超标。

在营业额方面，Docusign从订户月费取得的营业额同比增长12％至6亿3900万美元，“专业服务和其他”类别取得的营业额则同比增长14％至2200万美元。

DocuSign这个季度终于止亏了。它的季度净利是53万9000美元，即每股收支平衡。而去年同期净亏损是2740万美元，即每股亏损0.14美元。

DocuSign说，截至4月30日，它总共拥有超过10亿用户，其中140万个是付费用户。该公司也在业绩发布会上强调旗下业务的国际化，并指出服务遍及180多个国家，国际市场取得的营业额也同比增长17％。

对于当前的第二财季，DocuSign预计营业额会介于6亿7500万美元至6亿7900万美元。这个预测比Refinitiv分析师的平均预测，即6亿6700万美元来得高。对于整个财年，DocuSign预计营业额会是在27亿1000万美元至27亿3000万美元的区域。这个预测也比分析师平均预测的27亿美元出色。

在Tipranks的12名分析师当中，有三名给予DocuSign股“买进”的评级，六名给予“持守”的评级，三名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是63.50美元。