标准与普尔500指数终脱离熊市 美市牛市来了吗？

普遍反映股市整体走势的标准与普尔500指数，终于在隔夜（星期四）上涨了26.41点或0.6％，闭市报4293.93点，到达自去年8月16日以来的最高收盘水平，脱离了自1948年以来持续最久的熊市区域。

根据道琼斯市场数据（Dow Jones Market Data）的统计数据显示，标准与普尔500指数总共处在熊市区域248个交易日，是股市自1948年5月15日结束484个交易日的熊市以来，另一个第二“长”的熊市。

如果不包括这次的熊市在内，过去一般熊市平均持续142个交易日。而从熊市的最低点到完全撤离熊市，则平均需要164个交易日。虽已脱离熊市，标准与普尔500指数仍比它在2022年1月3日创下的纪录收盘水平，即4796.56点低了10.5％。

对于熊市和牛市的区别，市场人士普遍使用的标准是从近期低点上涨20％，就是标志着牛市的开始。相反的，如果指标下跌20％则意味着熊市的开始。换言之，股市不是处在牛市，就是处在熊市中，间中没有灰色地带。股市每次都需要再向相反方向移动10％或20％，才能改变所处的状态。对于目前这个转折点，许多市场人士都不敢断言美市牛市即将开始。

法国外贸银行（Natixis）亚太区高级经济学师吴卓殷在接受《联合早报》专访时就说：“宏观层面来看，目前断定美国资产价格重回牛市，仍言之尚早。近期全球央行有意加大升息步伐，虽然美国通胀开始受控，但如果数据不如预期，美联储仍有机会在6月暂停升息后，选择在年内再升息25基点。”

吴卓殷：未来数月利率上行，或任何单一企业盈利不如预期的消息，都有让美股调整机会加大的风险。（受访者提供）

吴卓殷说：“再加上美股上行走势主要是由少部分的大型科企带动，与其他企业分化情况越趋明显。因此，未来数月利率上行，或任何单一企业盈利不如预期的消息，都有让美股调整机会加大的风险。”

华侨银行投资策略常务董事华素梅农（Vasu Menon）受访时也说：“目前尚不确定标准与普尔500指数脱离自1948年以来最长的熊市，是否意味着新的、可持续牛市已经开始。尽管该指数今年至今上涨了约12％，投资者对美国的乐观情绪也开始爆发，但是股市的总回报的很大一部分是由英伟达（NVIDIA）、谷歌母公司Alphabet和苹果公司（Apple）等少数大型科技公司，即人工智能的热潮所带动。”

华素梅农认为，人工智能的热潮可能还会持续一段时间。（受访者提供）

因此，华素梅农认为，标准与普尔500指数能否进一步走高将取决于科技股的表现。科技股的牛市是否可持续，还有待观察。根据过往经验，较低利率和美国债券收益率很可能对科技股有利。而且人工智能的热潮，也可能还会持续一段时间。然而，投资者还是要谨慎。

在线交易和投资银行Saxo大中华区财富管理主管石健明受访时也说：“尽管我们已经‘技术上’脱离了熊市，但实际数据却叙述了不同的故事。经济数据和我们的观点是，虽然不否认市场目前的势头，但是美国市场接下来除了可能继续上涨的趋势，也可能是横盘走势，毕竟未来的宏观环境已变得更有挑战。”

石健明：标准与普尔500指数今年的11.8％的回弹幅度中，有80％以上是因为七只股票，包括：Meta Platforms、苹果、亚马逊、微软、Alphabet、特斯拉和英伟达。 （受访者提供）

石健明说：“从过去经验来看，标准与普尔500指数在过去26个熊市（1929年至2023年）里，每当脱离熊市后会在一年平均上涨9.7％。但我们也要提醒投资者，每个市场周期是不同的。在当前的市场周期里，市场反弹的幅度非常狭窄，因为标准与普尔500指数今年11.8％的回弹幅度中，有80％以上是因为七只股票，包括：Meta Platforms、苹果、亚马逊、微软、Alphabet、特斯拉和英伟达。再加上美国大盘估值仍处在2022年以来的最高水平，投资者将重点放在更具防御性的投资组合，谨慎管理投资组合的下行风险可能会更受益。”

不过，老虎证券新加坡（Tiger Brokers Singapore）首席投资官陈希扬在回答《联合早报》询问时则表示，全球央行最糟糕的紧缩周期几乎已过去。全球市场也从1948年以来最长的熊市中反弹。人们在2022年看到的股市大波动现在已正常化。

陈希扬说：“在全球增长可能放缓的情况下，能源和大宗商品价格也开始向下调整。虽然收益率曲线倒挂显示中期衰退可能即将来临，但是从美国强劲的就业市场来看，美联储应该会为经济设计‘软着陆’。”

最近，美国债务上限危机在最后时刻获得化解，但是美国银行业至少已有三家银行倒闭形成危机，陈希扬认为这没那么容易解决。

陈希扬：从美国强劲的就业市场来看，美联储应该会为经济设计‘软着陆’。（受访者提供）

他说：“虽然美国银行体系出现系统性风险的可能性不大，但美国房地产行业预料会继续对中小银行构成风险。换言之，我们继续在价值和质量风险中看到机会，为经济周期的尾声带来更具韧性的表现。总体而言，考虑到‘软着陆’情景、利率触顶和流动性等因素，似乎对风险资产有利。”

无论如何，目前美市回弹确实是集中在少数科技股。它们的反弹是否会扩大到更广泛的美国股市，还有待观察。市场要看到的是更明确的通货膨胀、利率和经济走势。只要这些问题不明朗，唯一可确定的是，市场波动会持续，投资者还是谨慎行事为妙。