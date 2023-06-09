纽时：美间谍卫星在乌克兰水坝倒塌前探测到爆炸

《纽约时报》引述一名美国官员消息称，美国间谍卫星在乌克兰南部赫尔松水坝倒塌前，探测到与爆炸相符的热信号。

位于赫尔松州港口城市新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水坝星期二（6月6日）突遭破坏引发决堤，周围的一些村庄被淹没。

路透社星期五（9日）引述纽时报道称，这名不具名的情报人员怀疑，俄罗斯是炸毁水坝的幕后黑手，但美国情报机构尚未掌握确凿证据，证实这一指控。

同日，乌克兰安全局（SBU）说，他们截获了一通来自俄罗斯的电话，可证实莫斯科是这起水坝爆炸案的幕后黑手。

SBU在即时通信平台Telegram发布了一段约一分半钟的对话音频片段，音频中有两名男子正在用俄语讨论灾难的后果。但这段音频无法被独立核实。莫斯科尚未对此说法置评。

SBU说，截获的信息证实，新卡霍夫卡水坝是由敌方一个破坏小组炸毁的，“侵略者想通过炸毁水坝来讹诈乌克兰，并在乌克兰南部上演了一场人为灾难”。

另一方面，驻乌克兰赫尔松省的亲俄官员萨尔多（Vladimir Saldo）则说，水坝决堤导致俄控地区有八人死亡，超过5800人被紧急疏散。

萨尔多说，新卡霍夫卡城区的水位已较星期二的峰值下降了2.5米，但在第聂伯河口乌控的赫尔松市对面的奥列什基（Oleshky）和霍拉普里斯坦（Hola Prystan），水位仍处于“最高点”，预计洪水不会在未来10天减弱。